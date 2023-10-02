شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تغلق الحرم الإبراهيمي أمام المصلين المسلمين

قوات الاحتلال تغلق الحرم الإبراهيمي أمام المصلين المسلمين
الحرم الإبراهيمي
رام الله - دنيا الوطن
أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، الحرم الإبراهيمي الشريف أمام المصلين المسلمين؛ بحجة الأعياد اليهودية.

وأوضح مدير عام أوقاف الخليل، نضال الجعبري، أن الاحتلال سيغلق الحرم الإبراهيمي حتى الساعة العاشرة من مساء غد الثلاثاء، معتبرا ذلك تعديا سافرا على حرمة الحرم، واعتداءً استفزازيا على حق المسلمين في الوصول إلى أماكن العبادة الخاصة بهم.

وطالب الجعبري المجتمع الدولي بشكل عام والدول الإسلامية والعربية والمؤسسات التي لها علاقة بالشأن الثقافي والتراثي والديني وعلى رأسها (يونسكو)، بوضع قراراتها موضع التنفيذ، لخطورة ما يحصل في القدس والمسجدين الأقصى والإبراهيمي.

كما شددت قوات الاحتلال إجراءاتها الأمنية وأغلقت جميع الحواجز العسكرية، والبوابات الإلكترونية المؤدية إلى الحرم الإبراهيمي، لتأمين احتفالات المستوطنين بعيد العُرش اليهودي في الحرم وساحاته.

وأكد شهود عيان، أن قوات الاحتلال كثفت تواجدها على كل المداخل المؤدية إلى الحرم لتأمين وصول المستوطنين إلى مدينة الخليل والمناطق الأثرية، بذريعة الاحتفال بالأعياد اليهودية، وأغلقت بعض الأسواق في البلدة القديمة.

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