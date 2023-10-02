هيئة الأسرى: المحكمة العليا تعقد جلستها دون حضور الأسير المضرب كايد الفسفوس

رام الله - دنيا الوطنعقدت محكمة الاحتلال العليا في القدس اليوم جلسة بخصوص قضية الأسير كايد الفسفوس المضرب عن الطعام لليوم 61 على التوالي دون حضوره بسبب سوء وضعه الصحي وترديه إلى درجة مقلقة.وأفادت هيئة شؤون الاسرى والمحررين، ان المحكمة العليا قررت إعادة النظر في القضية المقدمة إلى محكمة عوفر العسكرية، وذلك لعدم قانونية شطب الاستئناف السابق ووجوب سماع الاستئناف على الرغم من عدم حضور الأسير المستأنف طالما حضر محاميه جلسة الاستئناف مع تحديد مدة لسماع الاستئناف نظرا لوضعه الصحي .وأشارت الهيئة إلى أن هذا القرار هو قرار انتقامي وتعسفي على الرغم من حضور محامي الأسير وممثله القانوني.