وفاة 1000 شخص بـ2023.. بنغلادش تواجه أسوأ انتشار لحمّى الضنك

رام الله - دنيا الوطنتواجه بنغلادش أسوأ انتشار لحمّى الضنك مع وفاة أكثر من ألف شخص منذ مطلع العام الجاري 2023، وهو ما يمثل أسوأ انتشار للفيروس الذي ينقله البعوض هناك.وأشارت أرقام نشرتها المديرية العامة للخدمات الصحية في بنغلادش إلى وفاة 1006 أشخاص من بين أكثر من 200 ألف إصابة مؤكدة.وقال مدير الخدمات الصحية السابق، بي-نذير أحمد، إن عدد الوفيات منذ مطلع 2023 يفوق إجمالي عدد الحالات المسجلة منذ عام 2000، عندما رصدت بنغلادش أول تفشٍّ لحمى الضنك على أراضيها.وكانت منظمة الصحة العالمية قد حذّرت في أيلول/سبتمبر من أن بنغلادش تشهد أسوأ موجة تفشٍّ لحمّى الضنك في تاريخها.يشار إلى أن مرض حمّى الضنك متوطّن، ينتقل عن طريق البعوض ويسبّب الحمّى الشديدة والصداع والغثيان والقيء وآلام العضلات، وفي الحالات الشديدة قد يسبّب نزيفاً يمكن أن يؤدّي إلى الوفاة.وحذرت منظمة الصحة التابعة للأمم المتحدة من أن حمّى الضنك والأمراض الأخرى الناجمة عن الفيروسات التي ينقلها البعوض تنتشر بشكل أسرع وعلى نطاق أوسع بسبب تغير المناخ.