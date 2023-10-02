البرهان يتفقد معبر أرقين في الولاية الشمالية

ووجه البرهان حكومة الولاية الشمالية بالإسراع في معالجة المشكلات في المعبر، وتحديداً مشكلة تكدس البضائع، وذلك لتسهيل الحركة التجارية، مشدداً على ضرورة التنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة، وفق ما نقل موقع (العربية).





بدوره، أعلن رئيس الجبهة الوطنية السودانية القطاع الأوسط التوم هجو، الاستعداد للقتال إلى جانب الجيش الى حين انتهاء المعركة. ودعا السياسيين إلى حشد واستنفار المواطنين في الولايات للمشاركة في القتال.





يأتي هذا فيما تواصل بعض الأسر النزوح من مناطق المعارك إلى أماكن أكثر أماناً. وانزلق السودان إلى حرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في 15 أبريل الماضي بعد أسابيع من التوتر بين الجانبين.





واستهدفت مسيرات تابعة للجيش اليوم مواقع للدعم السريع بحي المنشية شرق بالخرطوم، والتي قامت بدورها باستخدام المضادات الأرضية للتصدي لهذه المسيرات.



رام الله - دنيا الوطنتفقد رئيس مجلس السيادة السوداني، عبدالفتاح البرهان معبر أرقين في مدينة وادي حلفا، وذلك في إطار زيارته للولاية الشمالية.يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه المدن السودانية، استمرار الاشتباكات والتصعيد بين طرفي الصراع، الجيش السوداني بقيادة البرهان، وقوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي".وتستمر المواجهات في محيط القيادة العامة للجيش في الخرطوم، حيث تبادل الجانبان القصف المدفعي، وسمع دوي الانفجارات وتصاعدت أعمدة الدخان.