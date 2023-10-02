شؤون فلسطينية

شاهد: الاحتلال يعتدي على المرابطين والمبعدين عن الأقصى ويعتقل عدداً منهم

شاهد: الاحتلال يعتدي على المرابطين والمبعدين عن الأقصى ويعتقل عدداً منهم
لحظة اعتقال المبعدة عن الأقصى هنادي الحلواني
رام الله - دنيا الوطن
اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، على المبعدين عن المسجد الأقصى المبارك، واعتقلت ثلاثة منهم.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المرابطتين هنادي الحلواني، وعايدة الصيداوي، والمرابط نظام أبو رموز، الذين أبعدهم عن المسجد الأقصى لفترات، بالتزامن مع إفراغ المصلين من باحاته بالقوة.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، إنه حتى الساعة العاشرة صباحاً اقتحم نحو 842 مستوطنا باحات المسجد، وتتواصل الاقتحامات بأعداد كبيرة منذ ساعات الصباح، بحجة الاحتفال بعيد "العُرش اليهودي".


 


 

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