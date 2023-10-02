شؤون فلسطينية

بنك فلسطين يختتم رعايته الماسية لمعرض ومهرجان نابلس إكسبو 2023

بنك فلسطين يختتم رعايته الماسية لمعرض ومهرجان نابلس إكسبو 2023
اختتم بنك فلسطين رعايته الماسية لمعرض ومهرجان نابلس إكسبو 2023، والذي نظمته غرفة تجارة وصناعة محافظة نابلس على مدار خمسة أيام في بيت إيبا بمحافظة نابلس، وذلك بهدف إنعاش الحياة الاقتصادية في المحافظة وترويج المنتجات والصناعة الوطنية.

وشارك بنك فلسطين إلى جانب رعايته الماسية، عبر جناحه المميز الذي رحّب بعشرات الآلاف من المواطنين، حيث جرى تعريفهم بالخدمات البنكية الرقمية العصرية التي يقدمها البنك، وحملات البنك المميزة والتي كان آخرها حملة التوفير "توفيرنا مش عادي".

وشهد مهرجان نابلس إكسبو والذي اختُتم أمس الأحد، إقبالاً لافتاً وتفاعلاً مميزاً من الزوار من مختلف محافظات الوطن، والذين تمكنوا من التعرف على منتجات وخدمات أكثر من 100 من الشركات والمصانع والمشاريع النسوية والصغيرة من نابلس ومن باقي المحافظات، كما شمل المهرجان العديد من الفعاليات الثقافية والترفيهية التي استهدفت العائلات والمواطنين من مختلف الفئات العمرية.

وحول مساهمة البنك في تقديم الرعاية الماسية لمهرجان نابلس إكسبو 2023، أعرب السيد محمود الشوا مدير عام بنك فلسطين، عن اعتزازه بمساهمة البنك ومشاركته في فعاليات هذا الحدث الضخم والمهم لمحافظة نابلس ولسائر المحافظات الفلسطينية، وذلك التزاماً بمسؤوليته المجتمعية تجاه نابلس ومختلف فعالياتها الاقتصادية والاجتماعية. مؤكداً أن المهرجان نجح بشكل لافت في تحقيق أهم أهدافه والمتمثل في إعادة الحياة الاقتصادية والتجارية في نابلس التي تعد عاصمة الاقتصاد الفلسطيني.

كما أشاد الشوا بجهود غرفة تجارة وصناعة نابلس وجميع الشركاء والداعمين من أجل إخراج هذا الحدث بالمستوى الذي يعكس الهوية الثقافية والحضارية والاقتصادية لنابلس ويليق بمكانتها كمركز جذب اقتصادي واجتماعي حيوي في فلسطين.

وأكد الشوا اعتزاز البنك بدور المؤسسات الاقتصادية والتجارية في نابلس والتي تشكل عصب الحياة الاقتصادية ليس على مستوى المحافظة فحسب وإنما على مستوى الوطن، وأردف الشوا قائلاً "البنك ملتزم بالمشاركة في دعم اقتصاد نابلس وإحياء الأمل بمستقبل أفضل في المحافظة عبر تمكينها من مواجهة التحديات الاقتصادية، بما يشمل العمل على تشجيع الصناعة المحلية والمنتج الوطني والمشاريع الصغيرة والحرفية والنسوية من أجل تمكين هذه القطاعات من التطور والاستمرار، وذلك انسجاماً مع نهج الاستدامة الذي تبناه البنك هادفاً إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في فلسطين".

ويولي بنك فلسطين اهتماماً كبيراً بتوفير حزم شاملة من الخدمات البنكية الموجهة لقطاع الأعمال والتجارة إضافة إلى المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بما يشمل رفد هذه القطاعات بأدوات بنكية ومالية عصرية بالتوازي مع تطوير الخدمات المصرفية الرقمية وفق استراتيجية التحول الرقمي التي يلتزم بها البنك، من أجل تلبية احتياجات القطاعات الاقتصادية وتمكينها من التوسع في السوق وتحسين مستوى خدمة الزبائن، وذلك بداية من خدمات إدارة الحساب والتحويلات المحلية والدولية، وإصدار البطاقات ودفاتر الشيكات، وبرامج التسهيلات الائتمانية، ووصولاً إلى حلول الدفع الإلكتروني المتنوعة والمميزة، بالإضافة إلى مواصلة تحديث خدمات تطبيق بنكي والإنترنت البنكي لتمكين التجار وأصحاب وصاحبات الأعمال والمشاريع من إنجاز المعاملات البنكية بسهولة دون الحاجة إلى زيارة فروع البنك، واستقبال المدفوعات إلكترونياً بشكل فوري وآمن.

 

 

 

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