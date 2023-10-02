"فتح شرق غزة": أنهينا بنجاح كبير انتخابات المناطق التنظيمية في الإقليم

وأضاف حلس في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أنه تم انتخاب ثماني عشرة منطقة تنظيمية في حدود الإقليم، على مدار الأسابيع الماضية، حيث جرى اختيار 162 عضو قيادة منطقة، منهم 108 أخوة و54 أخت.





وأوضح أن الانتخابات عقدت في جو من المنافسة، ووفق أعلى درجات النزاهة والشفافية، وأنه لم يسجل أي تجاوز أو خرق واحد يؤثر على سير العملية الانتخابية.



وتوجه حلس بالشكر لكل من ساهم في إنجاح هذه العملية الديمقراطية، وخص بالذكر رئيس لجنة الإشراف على انتخابات الإقليم الأخ نبيل الصفدي، والإخوة أعضاء قيادة الإقليم، واللجنة القانونية والمكتب الحركي للمحامين ومفوضية الإعلام وأمناء سر المناطق التنظيمية والطواقم الإدارية والفنية العاملة في الإقليم.



ونقل أمين السر للناجحين تهاني قيادة الحركة وعلى رأسها أحمد حلس، وكافة أعضاء الهيئة القيادية، مشيراً إلى أنه لا خاسر في هذه الانتخابات والعملية الديمقراطية، مؤكداً على أن الجميع فائز والمنتصر هو حركة "فتح" والنهج الديمقراطي داخل الأطر الحركية.



وأشار إلى أن الاستعدادات لإجراء مؤتمر الإقليم وانتخاب قيادة إقليم جديدة تجري على قدم وساق اعتبارا من اليوم، بتوجيهات من قيادة الحركة وفقاً للوائح والنظم الحركية الخاصة بهذا الأمر.



رام الله - دنيا الوطنأعلن إياد حلس أمين سر إقليم شرق غزة، انتهاء انتخابات المناطق التنظيمية في الإقليم، واختيار قيادات جديدة لها.