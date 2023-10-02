نابلس: تعطيل الدراسة بمدارس برقة جراء عدوان الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنأعلن القائم بأعمال محافظ نابلس غسان دغلس، اليوم الإثنين، تعطيل الدراسة بمدارس قرية برقة شمال غرب نابلس، عقب إغلاق قوات الاحتلال مداخل القرية الليلة الماضية.وأوضح دغلس في تصريح أبرزته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن القرار جاء بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم في نابلس، حفاظا على سلامة الطلبة والمعلمين، في أعقاب عدوان جيش الاحتلال والمستوطنين على القرية، الذي أدى إلى إصابة طفل بالرصاص الحي وآخر بالشظايا، والعشرات بالاختناق.وكانت قوات الاحتلال قد أغلقت مداخل القرية الثلاثة بالسواتر الترابية والمكعبات الإسمنتية.