دولي

المكسيك: تسعة قتلى جراء انهيار سقف كنيسة شمالي البلاد

المكسيك: تسعة قتلى جراء انهيار سقف كنيسة شمالي البلاد
انهيار سقف كنيسة في المكسيك
رام الله - دنيا الوطن
انهار سقف كنيسة في مدينة سيوداد ماديرو بولاية تاماوليباس الشمالية الشرقية، بالمكسيك، مما أدى إلى مقتل تسعة أشخاص على الأقل، وإصابة عشرات آخرين.

وأكد المتحدث باسم أمن حكومة الولاية في بيان سقوط "تسعة قتلى و40 جريحا"، مشيرا إلى أن هذه الحصيلة لا تزال غير نهائية. 

وكانت حصيلة سابقة للمصدر نفسه قد أفادت بمقتل سبعة أشخاص وإصابة عشرة آخرين، مع تواصل عمليات البحث.

ونقلت قناة (ميلينيو) عن أحد عناصر الصليب الأحمر، أن فرق الإنقاذ أنجزت عملها، وأنه مع حلول الليل، باتت هذه الفرق تنتظر وصول معدات ومجموعات متخصصة للقيام بـ"مسح أخير" تحت الركام للبحث عن ضحايا وناجين.

وأشار إلى أنه وفق التقديرات، فقد تواجد 80 شخصا في الكنيسة لدى انهيار السقف، وكانوا يشاركون في مراسم عماد.

ووفقا لوسائل إعلام محلية، فثمة ما لا يقل عن 20 شخصا محاصرا تحت أنقاض كنيسة "سانتا كروز".

وقالت السلطات في بيان، إن الحادث وقع نحو الساعة 14,18 (20,18 ت غ) عندما انهار الجزء العلوي من الكنيسة بسبب مشكلة هيكلية على الأرجح.

 

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