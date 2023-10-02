عربي

شاهد: إصابة 26 شخصاً إثر حريق اندلع بمبنى مديرية أمن الإسماعيلية في مصر

شاهد: إصابة 26 شخصاً إثر حريق اندلع بمبنى مديرية أمن الإسماعيلية في مصر
حريق في مبنى مديرية الأمن في الإسماعيلية
رام الله - دنيا الوطن
أصيب 26 شخصاً فجر اليوم الاثنين، إثر حريق اندلع في مبنى مديرية الأمن في مدينة الإسماعيلية شمال شرق العاصمة المصرية القاهرة.

ووفق وسائل إعلام مصرية، فقد تم نقل المصابين للمستشفيات من جراء الحريق، الذي تم السيطرة عليه.

واندلع الحريق الذي لم يعرف مصدره على الفور، في مقر مديرية الأمن قبل الفجر، حسب ما نقل موقع (سكاي نيوز) عربية.

وأظهرت صور نشرت على الإنترنت ألسنة لهب ضخمة تلتهم طبقات المبنى المتعددة، كما أسفرت عن انهيار الواجهة الرئيسية للمبنى.

ودفعت الحماية المدنية بالعشرات من سيارات الإطفاء في محاولة لمحاصرة النيران والسيطرة على الحريق، كما تدخلت الوحدات التابعة للقوات المسلحة في الإسماعيلية في عملية الإطفاء والإنقاذ والإغاثة.

كما تم الاستعانة بسيارات الحماية المدنية التابعة لهيئة قناة السويس والمحافظات المجاورة في محاولة للسيطرة على الحريق، فيما دفعت وزارة الصحة بالعديد من سيارات الإسعاف والأطقم الطبية إلى محيط الحريق، لنقل المصابين إلى مستشفيات المحافظة.

وأعلنت مديرية الصحة وهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية، ومستشفيات جامعة قناة السويس، حالة الطوارئ في جميع مستشفيات المحافظة، لاستقبال المصابين في حادث حريق مديرية أمن الإسماعيلية، فيما تستمر محاولات إخلاء المتواجدين في مبنى مديرية أمن الإسماعيلية من قبل القوات.


 


 

أخبار ذات صلة

شاهد: إصابة 26 شخصاً إثر حريق اندلع بمبنى مديرية أمن الإسماعيلية في مصر

شاهد: إصابة 26 شخصاً إثر حريق اندلع بمبنى مديرية أمن الإسماعيلية في مصر

البرهان: هناك مجموعة تريد أن &quot;تبتلع&quot; السودان

البرهان: هناك مجموعة تريد أن "تبتلع" السودان

مصر تُعقب على &quot;الهجوم الإرهابي&quot; وسط العاصمة التركية أنقرة

مصر تُعقب على "الهجوم الإرهابي" وسط العاصمة التركية أنقرة

العراق: الكشف عن نتائج التحقيق في حريق حفل زفاف الحمدانية

العراق: الكشف عن نتائج التحقيق في حريق حفل زفاف الحمدانية

الأردن: إطلاق منصة خاصة بالتوعية بالأمن السيبراني

الأردن: إطلاق منصة خاصة بالتوعية بالأمن السيبراني

السلطات العراقية تُوضح حقيقة اقتحام مطار البصرة الدولي

السلطات العراقية تُوضح حقيقة اقتحام مطار البصرة الدولي

الأردن يُدين السماح لمتطرف بحرق نسخة من المصحف الشريف في السويد

الأردن يُدين السماح لمتطرف بحرق نسخة من المصحف الشريف في السويد

السيسي يُوجه رسالة للشعب المصري قبل الانتخابات الرئاسية

السيسي يُوجه رسالة للشعب المصري قبل الانتخابات الرئاسية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&quot;فتح شرق غزة&quot;: أنهينا بنجاح كبير انتخابات المناطق التنظيمية في الإقليم

"فتح شرق غزة": أنهينا بنجاح كبير انتخابات المناطق التنظيمية في الإقليم

غزة: طاقم طبي يستخدم جهازاً طبياً من خلال القسطرة لتذويب الجلطات الوريدية العميقة

غزة: طاقم طبي يستخدم جهازاً طبياً من خلال القسطرة لتذويب الجلطات الوريدية العميقة

نابلس: تعطيل الدراسة بمدارس برقة جراء عدوان الاحتلال

نابلس: تعطيل الدراسة بمدارس برقة جراء عدوان الاحتلال

الاحتلال يعقد الاثنين جلسة محكمة للأسير المضرب عن الطعام كايد الفسفوس

الاحتلال يعقد الاثنين جلسة محكمة للأسير المضرب عن الطعام كايد الفسفوس

نابلس: إصابة طفل بالرصاص الحي وحالات اختناق باعتداء الاحتلال على قرية برقة

نابلس: إصابة طفل بالرصاص الحي وحالات اختناق باعتداء الاحتلال على قرية برقة

كشف تنسيقات مصرية للسفر عبر معبر رفح يوم الثلاثاء

كشف تنسيقات مصرية للسفر عبر معبر رفح يوم الثلاثاء

حماس: ندعو لمزيد من الرباط والمواجهة مع الاحتلال دفاعاً عن الأقصى

حماس: ندعو لمزيد من الرباط والمواجهة مع الاحتلال دفاعاً عن الأقصى

نادي الأسير يحمّل الاحتلال المسؤولية عن مصير الأسرى الذين نقلهم من ريمون

نادي الأسير يحمّل الاحتلال المسؤولية عن مصير الأسرى الذين نقلهم من ريمون

منوعات

استهزاء عمرو دياب بـ حريق الحمدانية يثير غضب الجمهور

استهزاء عمرو دياب بـ حريق الحمدانية يثير غضب الجمهور

تامر عاشور يعلن موعد زفافه ويكشف هوية العروس

تامر عاشور يعلن موعد زفافه ويكشف هوية العروس

الكشف عن اللحظات الأخيرة في حياة أحمد سامي العدل

الكشف عن اللحظات الأخيرة في حياة أحمد سامي العدل

على خطى مي العيدان.. فجر السعيد تشن هجوماً حاداً على أنغام بسبب نجلها الكويتي

على خطى مي العيدان.. فجر السعيد تشن هجوماً حاداً على أنغام بسبب نجلها الكويتي

إلهام شاهين تثير غضب الجمهور بعد تصريحها عن المثلية الجنسية

إلهام شاهين تثير غضب الجمهور بعد تصريحها عن المثلية الجنسية

شاهد: إليسا تستقبل شهر أكتوبر على طريقتها الخاصة

شاهد: إليسا تستقبل شهر أكتوبر على طريقتها الخاصة

عشاء رومانسي يجمع رونالدو بـ جورجينا والجمهور يتفاعل

عشاء رومانسي يجمع رونالدو بـ جورجينا والجمهور يتفاعل

بالصور.. هيفاء وهبي بفستان جريء للغاية تخطّى التوقعات

بالصور.. هيفاء وهبي بفستان جريء للغاية تخطّى التوقعات

فيديو: فنانة شهيرة تصرّح بشكل صادم عن المشاهد الجريئة بالدراما

فيديو: فنانة شهيرة تصرّح بشكل صادم عن المشاهد الجريئة بالدراما

والدة الفنان ميدو عادل تكشف الحقيقة بقضية صفعة لقاء سويدان لنجلها

والدة الفنان ميدو عادل تكشف الحقيقة بقضية صفعة لقاء سويدان لنجلها

عربي

البرهان: هناك مجموعة تريد أن &quot;تبتلع&quot; السودان

البرهان: هناك مجموعة تريد أن "تبتلع" السودان

مصر تُعقب على &quot;الهجوم الإرهابي&quot; وسط العاصمة التركية أنقرة

مصر تُعقب على "الهجوم الإرهابي" وسط العاصمة التركية أنقرة

العراق: الكشف عن نتائج التحقيق في حريق حفل زفاف الحمدانية

العراق: الكشف عن نتائج التحقيق في حريق حفل زفاف الحمدانية

الأردن: إطلاق منصة خاصة بالتوعية بالأمن السيبراني

الأردن: إطلاق منصة خاصة بالتوعية بالأمن السيبراني