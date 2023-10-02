مكان: توصية في إسرائيل بمنح المزيد من التسهيلات لسكان قطاع غزة





ووفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، فإن إحدى الخطوات المطروحة كانت زيادة حصة العمال الفلسطينيين من القطاع الذين سيسمح لهم بدخول أراضي عام 48.





وأضافت أن ذلك جاء بعد ضغوط من مصر وقطر والأمم المتحدة للتحرك بشأن هذه القضية، فيما من المتوقع أن يُنظر إلى هذه الخطوة بشكل "إيجابي".





يشار إلى أن وزير الأمن القومي المتطرف، إيتمار بن غفير، لم يحضر اللقاء لعدم تلقيه دعوة للمشاركة فيه.





يذكر أن بن غفير سبق وأن ابدى موقفه المعارض لمنح هذه التسهيلات.

رام الله - دنيا الوطنأوصى ممثلو الأجهزة الأمنية في إسرائيل، خلال نقاش عقده أمس رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بمنح المزيد من التسهيلات لسكان قطاع غزة، "بُغية الحفاظ على الهدوء النسبي الذي يسودُ هذه المنطقة في الفترة الأخيرة".