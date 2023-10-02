شؤون فلسطينية

طقس فلسطين: أجواء خريفية لطيفة في معظم المناطق

طقس فلسطين: أجواء خريفية لطيفة في معظم المناطق
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
يكون طقس فلسطين اليوم الاثنين خريفياً لطيفاً في معظم المناطق غائمة جزئياً الى غائمة، ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بقليل، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الامطار على معظم المناطق، والرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة يكون طقس فلسطين غائمًا وبارداً نسبياً في معظم المناطق، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الامطار على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

يوم الثلاثاء طقس فلسطين أجواء خريفية لطيفة في معظم المناطق غائمةً جزئياً الى غائمة، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح  حول معدلها العام، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط امطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

يوم الأربعاء طقس فلسطين أجواء خريفية لطيفة في معظم المناطق غائمةً جزئياً الى غائمة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، مع بقائها حول معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الخميس، يكون الجو غائما جزئيا الى صاف، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين من خطر:

1-التزحلق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية. 2- تدني مدى الرؤيا الأفقية بسبب تشكل الضباب.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي

  المدينـة

 اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

   المدينـة

 اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
القدس 24-16 25-17 25-17 بيت لحم 24-16 25-17 25-17
رام الله والبيرة 23-15 24-16 24-16 طولكرم 27-19 28-20 28-20
نابلس 25-16 26-17 26-17 قلقيلية 27-19 28-20 28-20
جنين 29-18 30-19 30-19 سلفيت 24-16 25-17 25-17
طوباس 30-19 31-20 31-20 روابي 25-16 26-17 26-17
الخليل 23-15 24-16 24-16 غزه 25-20 26-21 26-21
أريحا 34-23 35-24 35-24 خانيونس 25-20 26-21 26-21
الأغوار الشمالية 32-21 33-22 33-22 رفح 26-19 27-20 27-20

أخبار ذات صلة

غزة: طاقم طبي يستخدم جهازاً طبياً من خلال القسطرة لتذويب الجلطات الوريدية العميقة

غزة: طاقم طبي يستخدم جهازاً طبياً من خلال القسطرة لتذويب الجلطات الوريدية العميقة

نابلس: تعطيل الدراسة بمدارس برقة جراء عدوان الاحتلال

نابلس: تعطيل الدراسة بمدارس برقة جراء عدوان الاحتلال

شاهد: عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

شاهد: عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

شركة الكهرباء تُصدر تنويهاً بشأن &quot;خط F9&quot; المغذي لمحافظة رفح

شركة الكهرباء تُصدر تنويهاً بشأن "خط F9" المغذي لمحافظة رفح

مجدلاني: القسم الأكبر من ذوي الإعاقة في فلسطين نتيجة استهدافهم من قبل الاحتلال

مجدلاني: القسم الأكبر من ذوي الإعاقة في فلسطين نتيجة استهدافهم من قبل الاحتلال

الاحتلال يعيق وصول المعلمين والطلبة إلى 27 مدرسة شرق يطا

الاحتلال يعيق وصول المعلمين والطلبة إلى 27 مدرسة شرق يطا

مكان: توصية في إسرائيل بمنح المزيد من التسهيلات لسكان قطاع غزة

مكان: توصية في إسرائيل بمنح المزيد من التسهيلات لسكان قطاع غزة

طالع: سعر صرف الدولار أمام الشيكل

طالع: سعر صرف الدولار أمام الشيكل

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&quot;فتح شرق غزة&quot;: أنهينا بنجاح كبير انتخابات المناطق التنظيمية في الإقليم

"فتح شرق غزة": أنهينا بنجاح كبير انتخابات المناطق التنظيمية في الإقليم

غزة: طاقم طبي يستخدم جهازاً طبياً من خلال القسطرة لتذويب الجلطات الوريدية العميقة

غزة: طاقم طبي يستخدم جهازاً طبياً من خلال القسطرة لتذويب الجلطات الوريدية العميقة

نابلس: تعطيل الدراسة بمدارس برقة جراء عدوان الاحتلال

نابلس: تعطيل الدراسة بمدارس برقة جراء عدوان الاحتلال

الاحتلال يعقد الاثنين جلسة محكمة للأسير المضرب عن الطعام كايد الفسفوس

الاحتلال يعقد الاثنين جلسة محكمة للأسير المضرب عن الطعام كايد الفسفوس

نابلس: إصابة طفل بالرصاص الحي وحالات اختناق باعتداء الاحتلال على قرية برقة

نابلس: إصابة طفل بالرصاص الحي وحالات اختناق باعتداء الاحتلال على قرية برقة

كشف تنسيقات مصرية للسفر عبر معبر رفح يوم الثلاثاء

كشف تنسيقات مصرية للسفر عبر معبر رفح يوم الثلاثاء

حماس: ندعو لمزيد من الرباط والمواجهة مع الاحتلال دفاعاً عن الأقصى

حماس: ندعو لمزيد من الرباط والمواجهة مع الاحتلال دفاعاً عن الأقصى

نادي الأسير يحمّل الاحتلال المسؤولية عن مصير الأسرى الذين نقلهم من ريمون

نادي الأسير يحمّل الاحتلال المسؤولية عن مصير الأسرى الذين نقلهم من ريمون

منوعات

استهزاء عمرو دياب بـ حريق الحمدانية يثير غضب الجمهور

استهزاء عمرو دياب بـ حريق الحمدانية يثير غضب الجمهور

تامر عاشور يعلن موعد زفافه ويكشف هوية العروس

تامر عاشور يعلن موعد زفافه ويكشف هوية العروس

الكشف عن اللحظات الأخيرة في حياة أحمد سامي العدل

الكشف عن اللحظات الأخيرة في حياة أحمد سامي العدل

على خطى مي العيدان.. فجر السعيد تشن هجوماً حاداً على أنغام بسبب نجلها الكويتي

على خطى مي العيدان.. فجر السعيد تشن هجوماً حاداً على أنغام بسبب نجلها الكويتي

إلهام شاهين تثير غضب الجمهور بعد تصريحها عن المثلية الجنسية

إلهام شاهين تثير غضب الجمهور بعد تصريحها عن المثلية الجنسية

شاهد: إليسا تستقبل شهر أكتوبر على طريقتها الخاصة

شاهد: إليسا تستقبل شهر أكتوبر على طريقتها الخاصة

عشاء رومانسي يجمع رونالدو بـ جورجينا والجمهور يتفاعل

عشاء رومانسي يجمع رونالدو بـ جورجينا والجمهور يتفاعل

بالصور.. هيفاء وهبي بفستان جريء للغاية تخطّى التوقعات

بالصور.. هيفاء وهبي بفستان جريء للغاية تخطّى التوقعات

فيديو: فنانة شهيرة تصرّح بشكل صادم عن المشاهد الجريئة بالدراما

فيديو: فنانة شهيرة تصرّح بشكل صادم عن المشاهد الجريئة بالدراما

والدة الفنان ميدو عادل تكشف الحقيقة بقضية صفعة لقاء سويدان لنجلها

والدة الفنان ميدو عادل تكشف الحقيقة بقضية صفعة لقاء سويدان لنجلها

عربي

البرهان: هناك مجموعة تريد أن &quot;تبتلع&quot; السودان

البرهان: هناك مجموعة تريد أن "تبتلع" السودان

مصر تُعقب على &quot;الهجوم الإرهابي&quot; وسط العاصمة التركية أنقرة

مصر تُعقب على "الهجوم الإرهابي" وسط العاصمة التركية أنقرة

العراق: الكشف عن نتائج التحقيق في حريق حفل زفاف الحمدانية

العراق: الكشف عن نتائج التحقيق في حريق حفل زفاف الحمدانية

الأردن: إطلاق منصة خاصة بالتوعية بالأمن السيبراني

الأردن: إطلاق منصة خاصة بالتوعية بالأمن السيبراني