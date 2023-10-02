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رام الله - دنيا الوطنيكون طقس فلسطين اليوم الاثنين خريفياً لطيفاً في معظم المناطق غائمة جزئياً الى غائمة، ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بقليل، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الامطار على معظم المناطق، والرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.هذه الليلة يكون طقس فلسطين غائمًا وبارداً نسبياً في معظم المناطق، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الامطار على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.يوم الثلاثاء طقس فلسطين أجواء خريفية لطيفة في معظم المناطق غائمةً جزئياً الى غائمة، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها العام، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط امطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.يوم الأربعاء طقس فلسطين أجواء خريفية لطيفة في معظم المناطق غائمةً جزئياً الى غائمة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، مع بقائها حول معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الخميس، يكون الجو غائما جزئيا الى صاف، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين من خطر:1-التزحلق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية. 2- تدني مدى الرؤيا الأفقية بسبب تشكل الضباب.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي