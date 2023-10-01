نابلس: إصابة طفل بالرصاص الحي وحالات اختناق باعتداء الاحتلال على قرية برقة

رام الله - دنيا الوطنأصيب طفل بالرصاص الحي وعشرات المواطنين بحالات اختناق، مساء اليوم الأحد، في اعتداء لقوات الاحتلال الإسرائيلي على أهالي قرية برقة، شمال غرب نابلس.وقال أحمد جبريل، مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس، إن طفلاً يبلغ من العمر (15 عاماً) أصيب برصاص الاحتلال الحي في فخذه، في قرية برقة، نقل إثرها إلى المستشفى، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).من جانبه، أفاد زياد أبو عمر، رئيس مجلس قروي برقة، بأن قوات الاحتلال أغلقت المداخل الغربية الثلاثة للقرية بالسواتر الترابية والمكعبات الإسمنتية، وأطلقت قنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب منازل المواطنين، ما أدى لإصابة العشرات بالاختناق.وفي قرية بزاريا المجاورة، أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أقامت حاجزاً على مدخل القرية الشرقي ومنعت الدخول إليها أو الخروج منها.