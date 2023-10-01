حماس: ندعو لمزيد من الرباط والمواجهة مع الاحتلال دفاعاً عن الأقصى



واعتدت قوات الاحتلال على المرابطين والمرابطات أمام باب السلسلة أحد أبواب المسجد الأقصى، خلال تصديهم لاقتحامات المستوطنين بالتكبيرات ورفع المصحف.



وتتواصل الدعوات المقدسية للرباط والحشد الكبير عند أبواب الأقصى، وخاصة باب القطانين، إضافة إلى ضرورة الصدح بأصوات التكبير في وجه المستوطنين المتطرفين، ومحاولة وقف انتهاكاتهم بحق المقدسات الإسلامية.







رام الله - دنيا الوطنقال محمد حمادة، الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن مدينة القدس، إن الخطر محدق وكبير على المسجد الأقصى المبارك.وأكد حمادة، في تصريح صحفي، على أن "شعبنا الفلسطيني لن يسلم المسجد الأقصى للاحتلال، والمقاومة وشعبنا موحد في معركة الدفاع عن المسجد".ودعا حمادة إلى "المزيد من وتيرة المواجهة مع الاحتلال دفاعاً عن المسجد الأقصى"، مجددا الدعوة لمزيد من الرباط والتواجد في المسجد.وتابع: "ما يحدث في المسجد الأقصى عدوان صهيوني سافر، وشعبنا هو خط الدفاع الأول عن المسجد الأقصى".واقتحم مئات المستوطنين، صباح اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، في ما يسمى "عيد العرش".ونفذ المستوطنون على مجموعات متتالية اقتحامات لباحات المسجد، وأدوا طقوسًا تلمودية و"السجود الملحمي" بزي الكهنة، كما أدى مستوطنون رقصات وطقوسا تلمودية عند أبواب المسجد الأقصى المبارك وفي ساحة الغزالي بالبلدة القديمة، حاملين "القرابين النباتية".