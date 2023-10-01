هيئة الأسرى: المعتقل المصاب محمد ربيع بالعناية المكثفة بوضع صحي صعب

رام الله - دنيا الوطنأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، مساء اليوم الأحد، بأن المعقل المصاب محمد ربيع (18 عاماً) من مخيم الأمعري بمحافظة رام الله والبيرة، يقبع بوضع صحي صعب بمستشفى (شعاري تصيدك) الإسرائيلي.وقالت الهيئة، في بيان لها، إن محاميها كريم عجوة تمكن من زيارة المعتقل ربيع اليوم، وهو في قسم العناية المكثفة تحت أجهزة التخدير والتنفس الاصطناعي، حيث أصيب بعدة رصاصات عند عملية اعتقاله يوم الجمعة الماضي.وأضافت أن عملية جراحية أجريت للمعتقل ربيع عند إحضاره للمستشفى أول أمس، كما أجريت له اليوم أيضاً عملية جراحية في منطقة الإصابة.وبينت الهيئة أنه من المقرر أن تعقد للمعتقل المصاب ربيع جلسة تمديد توقيف يوم غد الاثنين في المحكمة العسكرية في سجن (عوفر)، دون حضوره نظراً لوضعه الصحي.