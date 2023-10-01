نتنياهو يرد على أنباء استبعاده بن غفير من المشاورات الأمنية لـ"عدم الثقة به"





رام الله - دنيا الوطنرد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على تقارير إسرائيلية، أفادت بأنه استبعد اليوم الأحد، وزير الأمن القومي المتطرف بن غفير، من مشاورات أمنية حساسة "بسبب عدم الثقة به".وقال نتنياهو، في تصريح نقلته وسائل إعلام إسرائيلية: "سأواصل العمل مع بن غفير، وأي محاولة لخلق خلافات بيننا هي متعمدة ولن تؤتي ثمارها".وكان نتنياهو، قد قرر استبعاد بن غفير، من مداولات أمنية عقدها اليوم "شملت التحديات الأمنية وركزت بالأساس على إيران"، بمشاركة وزيرالجيش يولآف غالانت، ورئيس أركان الجيش، هيرتسي هليفي، وضباط في هيئة الأركان العامة ورئيس (شاباك)، رونين بار، وآخرين.وأثار قرار استبعاد بن غفير، تساؤلات إسرائيلية حول مدى أهمية مشاركة وزير يتولى حقيبة أمنية حساسة مثل حقيبة "الأمن القومي"، في المداولات الأمنية التي يعقدها نتنياهو بتشكيلات مختلفة، مصغرة أحياناً، وموسعة أحياناً أخرى؛ وحول مدى تأثير بن غفير على سياسات الحكومة الإسرائيلية، في ظل غيابه عن مثل هذه المداولات، أو في ظل تهميشه إذا ما دُعي إليها وشارك فيها.