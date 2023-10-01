غالانت يتوجه إلى واشنطن خلال أكتوبر الجاري لبحث هذه الملفات

رام الله - دنيا الوطنيتوجه وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوآف غالانت، خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، إلى واشنطن في زيارة رسمية، لعقد اجتماع مع وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستين.وجاء في بيان مقتضب صدر عن مكتب غالانت، مساء الأحد، أن الأخير "قبل دعوة وزير الدفاع الأميركي، الجنرال لويد أوستن، ويعتزم التوجه خلال أكتوبر الجاري إلى واشنطن، في زيارة رسمية".وأضاف أن "الجانبين سيناقشان خلال اجتماعهما سبل تعزيز العلاقات الأمنية الخاصة بين إسرائيل والولايات المتحدة، بالإضافة إلى مختلف التحديات الأمنية والفرص السياسية في الشرق الأوسط".ويأتي إعلان مكتب غالانت عن زيارته لواشنطن، عقب مشاركته في "مداولات أمنية حساسة" عقدها مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ورئيس أركان الجيش، هيرتسي هليفي، وضباط في هيئة الأركان العامة.وفي أذار/ مارس الماضي، أفادت كانت وسائل إعلام إسرائيلية بأن نتنياهو أصدر تعليمات لوزرائه بعدم السفر إلى واشنطن في زيارات رسمية حتى يزورها بنفسه، في ظل تأخر دعوته لزيارة البيت الأبيض.ويأتي الإعلان حول زيارة غالانت الرسمية لواشنطن بعد نحو أسبوعين من لقاء نتنياهو، مع الرئيس الأميركي، جو بايدن، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويروك.