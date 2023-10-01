دولي

مثلث ألاسكا.. قصة غامضة وراء اختفاء آلاف الأشخاص

مثلث ألاسكا.. قصة غامضة وراء اختفاء آلاف الأشخاص
قصة غامضة وراء اختفاء آلاف الأشخاص في مثلث ألاسكا
رام الله - دنيا الوطن
أثارت قضية اختفاء آلاف الأشخاص في منطقة نائية في ألاسكا التساؤلات حول ما أطلقه عليه الجمهور باسم "مثلث ألاسكا" على غرار "مثق برمودا" حيث اختفت العديد من الطائرات والسفن هناك في ظروف غاضة.

ووفق صحيفة (ديلي ميل) البريطانية، فإن الأمر لذي شهده "مثلث برمودا" ينطبق على منطقة نائية في ألاسكا تقع بين جونو وأنكوراج وبلدة بارو الصغيرة، حيث اختفى أكثر من 20 ألف شخص هناك منذ عام 1970.

وأوضحت أن "المثلث شهد آلاف حالات الاختفاء غير المبررة، من بينها اختفاء النائبين الأميركيين هيل بوغز ونيك بيغيتش مع مساعدهما وطيارهما في أعقاب حادث تحطم طائرة مشتبه به في عام 1972". ولم يتم العثور على حطام الطائرة ولا رفات الركاب.

وفي 3 حزيران/ يونيو 2019، اختفت شانا أومان (43 عاما) أثناء زيارتها لصديق في فيربانكس. وأثار اختفاؤها حيرة السلطات التي بحثت لعدة أيام باستخدام طائرات الهليكوبتر ووحدات الكلاب البوليسية، لكن دون جدوى.

وتختلف التفسيرات وراء حالات الاختفاء هذه، بين "النشاط الفضائي" وحتى المجالات الكهرومغناطيسية القوية في المنطقة، المشابهة لتلك الموجودة في مثلث برمودا.

وذكرت (ديلي ميل) أن "الأساطير المحلية تشير كذلك إلى مخلوق "الساسكواتش" المجهول، الذي يرهب المدن ويقتل الناس".

ووفقا لمجلة (World Population Review)، فإنه "على الرغم من كونها منطقة مأهولة بنسبة 1 في المئة فقط، إلا أن ألاسكا تشهد أكبر عدد من الأشخاص المفقودين مقارنة بأي ولاية أميركية أخرى بمتوسط 42.16 لكل 100 ألف".

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