شؤون فلسطينية

قراقع: الإنتاج الفكري والسياسي والأدبي بسجون الاحتلال هو تعبير عن الحياة

قراقع: الإنتاج الفكري والسياسي والأدبي بسجون الاحتلال هو تعبير عن الحياة
رام الله - دنيا الوطن
أكّد رئيس المكتبة الوطنية الفلسطينية عيسى قراقع أنّ الإنتاج الفكري والسياسي والأدبي في سجون الاحتلال الإسرائيلي هو تعبير عن الحياة ورفض للتسليم والاستسلام لقيود وأنظمة السجن، وهو شكل من أشكال مقاومة الاعتقال.

جاء ذلك خلال مداخلة لقراقع، اليوم الأحد، في المؤتمر الثامن للتحالف الأوروبي لمناصرة أسرى فلسطين، المنعقد في العاصمة الإسبانية مدريد.

وأشار قراقع إلى أن الثقافة في الأسر وسيلة للصمود الذاتي، وضرورة للحفاظ على التوازن العقلي والنفسي، بهدف الإبقاء على الذات كقيمة إنسانية وأخلاقية أولاً وكقيمة وطنية ثانياً، مضيفاً أن الكتابة في السجن هي عملية تسلل خارج السجن، كما يقول الأسير وليد دقة، "النفق الذي أحفره تحت أسواري حتى أبقى على صلة مع الحياة"، والكتابة هي أداة لفهم واقع الأسر وتفكيكه.

ولفت إلى أن ما يمتاز به النتاج الأدبي الاعتقالي الفلسطيني عن سواه بأنه الأكثر شمولية وزخماً من حيث الكم والكيف بين تجارب الشعوب وحركات التحرر، وذلك يعود لارتباطه بالقضية الفلسطينية وتحرير فلسطين وزج أكثر من مليون فلسطيني في السجون، فهذا الاحتلال هو الأطول في التاريخ، وفي هذه الحالة المديدة من الصراع والمليئة بكل وسائل البطش والقمع تفتقت طاقات ومواهب أدبية عديدة حولت ساحات السجون إلى ميدان جديد للصراع، لتصبح السجون مدارس وجامعات ومكان للتعبئة والتثقيف والتعليم، وخرّجت القادة والمثقفين والمبدعين الذين لعبوا دوراً طليعياً في قيادة المجتمع الفلسطيني.

وأضاف قراقع: "برز اهتمام ملحوظ في الساحة الفلسطينية في السنوات الأخيرة بأدب السجون، وكثرت الفعاليات والندوات الثقافية والكتابات النقدية عن هذا النوع من الأدب، ويمكن القول أن ثورة ثقافية حقيقية تشهدها سجون الاحتلال بالرغم من استمرار التشديدات على المواد المكتوبة، فقد رشحت بعض نتاجات الأسرى الأدبية لجوائز عالمية، وترجم بعضها إلى لغات أجنبية، وتحولت قصائد الأسرى إلى أغانٍ شعبية تتردد في المناسبات الوطنية، وكان لنجاح الأسرى في فرض حياة تعليمية أكاديمية داخل السجون دوراً هاماً في تطور وتنامي حركة الإبداع وملكات الكتابة في السجون، وشكل التعليم الجامعي نقلة نوعية في النضال الثقافي للحركة الأسيرة، فقد مكنت الدراسة الأكاديمية للأسرى من أدوات علمية لمواجهة واقعهم، وانكشفوا لأول مرة على نظريات من العلوم الاجتماعية والسياسية والعلاقات الدولية وغيرها، وشكلت الدراسة الأكاديمية حاضنة للوعي في ظل تراجع الثقافة والتعبئة الوطنية، بل حالت دون تشوه الوعي في ظل الانقسام الفلسطيني".


أخبار ذات صلة

إصابة فتى بشظايا الرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال في بلدة عزون

إصابة فتى بشظايا الرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال في بلدة عزون

قراقع: الإنتاج الفكري والسياسي والأدبي بسجون الاحتلال هو تعبير عن الحياة

قراقع: الإنتاج الفكري والسياسي والأدبي بسجون الاحتلال هو تعبير عن الحياة

مركز حقوقي يُوجه دعوة لمجلس الوزراء بشأن الانتخابات المحلية بالقطاع

مركز حقوقي يُوجه دعوة لمجلس الوزراء بشأن الانتخابات المحلية بالقطاع

هيئة الأسرى: قوات الاحتلال تنكل بالشبلين سلايمة وحمد أثناء اعتقالهم

هيئة الأسرى: قوات الاحتلال تنكل بالشبلين سلايمة وحمد أثناء اعتقالهم

نادي الأسير: أعداد المعتقلين الإداريين ترتفع لأكثر من 1300 معتقل

نادي الأسير: أعداد المعتقلين الإداريين ترتفع لأكثر من 1300 معتقل

فيديو.. أول تعليق من حماس على افتتاح الاحتلال لنفق أسفل الأقصى

فيديو.. أول تعليق من حماس على افتتاح الاحتلال لنفق أسفل الأقصى

منظمو الفعاليات:تم نشر بيان من بعض الشباب بدون مشاورة وندعو لعدم الذهاب للحدود الشرقية

منظمو الفعاليات:تم نشر بيان من بعض الشباب بدون مشاورة وندعو لعدم الذهاب للحدود الشرقية

غنام تلتقي الفعاليات النسوية وعائلات الأسرى في مدينة شيكاغو

غنام تلتقي الفعاليات النسوية وعائلات الأسرى في مدينة شيكاغو

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

إصابة فتى بشظايا الرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال في بلدة عزون

إصابة فتى بشظايا الرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال في بلدة عزون

قراقع: الإنتاج الفكري والسياسي والأدبي بسجون الاحتلال هو تعبير عن الحياة

قراقع: الإنتاج الفكري والسياسي والأدبي بسجون الاحتلال هو تعبير عن الحياة

هيئة الأسرى: قوات الاحتلال تنكل بالشبلين سلايمة وحمد أثناء اعتقالهم

هيئة الأسرى: قوات الاحتلال تنكل بالشبلين سلايمة وحمد أثناء اعتقالهم

غنام تلتقي الفعاليات النسوية وعائلات الأسرى في مدينة شيكاغو

غنام تلتقي الفعاليات النسوية وعائلات الأسرى في مدينة شيكاغو

جامعة النجاح: تعيين الخريجة أبرار الجمل في كبرى مستشفيات الداخل تحت مسمى دكتور صيدلي

جامعة النجاح: تعيين الخريجة أبرار الجمل في كبرى مستشفيات الداخل تحت مسمى دكتور صيدلي

دائرة مناهضة أبارتهايد تشيد بموقف اللجنة الأممية حول عدم قانونية احتلال الأراضي الفلسطينية

دائرة مناهضة أبارتهايد تشيد بموقف اللجنة الأممية حول عدم قانونية احتلال الأراضي الفلسطينية

البكري: 18 اقتحاماً للأقصى ومنع رفع الأذان 60 وقتاً بالإبراهيمي الشهر الماضي

البكري: 18 اقتحاماً للأقصى ومنع رفع الأذان 60 وقتاً بالإبراهيمي الشهر الماضي

إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال بلدة بيتا جنوب نابلس

إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال بلدة بيتا جنوب نابلس

منوعات

الكشف عن اللحظات الأخيرة في حياة أحمد سامي العدل

الكشف عن اللحظات الأخيرة في حياة أحمد سامي العدل

على خطى مي العيدان.. فجر السعيد تشن هجوماً حاداً على أنغام بسبب نجلها الكويتي

على خطى مي العيدان.. فجر السعيد تشن هجوماً حاداً على أنغام بسبب نجلها الكويتي

إلهام شاهين تثير غضب الجمهور بعد تصريحها عن المثلية الجنسية

إلهام شاهين تثير غضب الجمهور بعد تصريحها عن المثلية الجنسية

شاهد: إليسا تستقبل شهر أكتوبر على طريقتها الخاصة

شاهد: إليسا تستقبل شهر أكتوبر على طريقتها الخاصة

عشاء رومانسي يجمع رونالدو بـ جورجينا والجمهور يتفاعل

عشاء رومانسي يجمع رونالدو بـ جورجينا والجمهور يتفاعل

بالصور.. هيفاء وهبي بفستان جريء للغاية تخطّى التوقعات

بالصور.. هيفاء وهبي بفستان جريء للغاية تخطّى التوقعات

فيديو: فنانة شهيرة تصرّح بشكل صادم عن المشاهد الجريئة بالدراما

فيديو: فنانة شهيرة تصرّح بشكل صادم عن المشاهد الجريئة بالدراما

والدة الفنان ميدو عادل تكشف الحقيقة بقضية صفعة لقاء سويدان لنجلها

والدة الفنان ميدو عادل تكشف الحقيقة بقضية صفعة لقاء سويدان لنجلها

شاهد: كيف بدت طليقة شريف منير في ظهورها الأول بعد الانفصال؟

شاهد: كيف بدت طليقة شريف منير في ظهورها الأول بعد الانفصال؟

صورة: درة تخطف أنظار الجمهور بآخر ظهور لها مع زوجها

صورة: درة تخطف أنظار الجمهور بآخر ظهور لها مع زوجها

عربي

مصر تُعقب على &quot;الهجوم الإرهابي&quot; وسط العاصمة التركية أنقرة

مصر تُعقب على "الهجوم الإرهابي" وسط العاصمة التركية أنقرة

الأردن: إطلاق منصة خاصة بالتوعية بالأمن السيبراني

الأردن: إطلاق منصة خاصة بالتوعية بالأمن السيبراني

السلطات العراقية تُوضح حقيقة اقتحام مطار البصرة الدولي

السلطات العراقية تُوضح حقيقة اقتحام مطار البصرة الدولي

الأردن يُدين السماح لمتطرف بحرق نسخة من المصحف الشريف في السويد

الأردن يُدين السماح لمتطرف بحرق نسخة من المصحف الشريف في السويد