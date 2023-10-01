مركز حقوقي يُوجه دعوة لمجلس الوزراء بشأن الانتخابات المحلية بالقطاع





وفيما يلي نص البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه:





تتواصل حالة الترقب والانتظار لقرار يصدر عن مجلس الوزراء، بعد ما شهدته الأراضي الفلسطينية من تطورات تجاوزت العقبات، التي حالت سابقاً دون وجود ظروف مواتية لإجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة بالتزامن مع نظيراتها في الضفة الغربية.



وتتواصل الأجواء الإيجابية في قطاع غزة بعد دعوة فصائل العمل الوطني والإسلامي في قطاع غزة وفي مقدمتها حركتي فتح وحماس للجنة الانتخابات المركزية ممثلة برئيسها الدكتور حنا ناصر لزيارة قطاع غزة، حيث عبرت في اجتماعها معه عن موقف واضح يقضي بضرورة إجراء الانتخابات المحلية بأسرع وقت ممكن. وكان الدكتور حنا ناصر وأعضاء من لجنة الانتخابات التقوا ممثلين عن شبكة المنظمات الأهلية ومؤسسات حقوق الإنسان في قطاع غزة حيث أكدوا على ضرورة عدم إضاعة الفرصة والإسراع في إجراء الانتخابات المحلية.



وفي ظل حالة الإجماع الشعبي والوطني حول ضرورة إجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة بأسرع وقت ممكن، وفي ظل إعلان لجنة الانتخابات عن جهوزيتها التامة للمباشرة في اتخاذ التدابير الإجرائية فور صدور قرار من مجلس الوزراء يحدد موعد لإجراء الانتخابات المحلية، فإننا ندعو مجلس الوزراء لإصدار قرار، وبأسرع وقت ممكن، يحدد موعد إجراء الانتخابات، ولاسيما وأن الشروع الفعلي في التجهيز للعمليات الانتخابية وصولاً إلى يوم الاقتراع يحتاج إلى ثلاثة أشهر.



مركز الميزان لحقوق الإنسان يعيد التأكيد على أن استكمال إجراء الانتخابات المحلية لهيئات الحكم المحلي في قطاع غزة يشكل ضرورة ملحة وحاجة موضوعية، في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، ويمكن لمجالس محلية منتخبة تحظى بثقة الجمهور أن تخلق تواصلاً فعالاً بين الهيئة المحلية وعموم المواطنين يمكنها من التغلب على العقبات والصعوبات التي تواجه تقديم الخدمات الأساسية. ويشدد مركز الميزان على أن إجراء الانتخابات هو إعمال لحق دستوري أصيل، هذا بالإضافة إلى كونها حق أساسي من حقوق الإنسان يكفل حق المواطنين في اختيار ممثليهم في المجالس المحلية وممارسة حقهم في المحاسبة.



كما يشدد المركز على ضرورة النظر للآثار الإيجابية للانتخابات المحلية، التي تتجاوز الآثار المباشرة التي ستنعكس على الهيئات المحلية وعملها، لتبعث في الشعب بارقة أمل في إنهاء الانقسام، وتوحيد مؤسساتنا الوطنية، واستعادة قيم الديمقراطية كمكون رئيس من مكونات النظام السياسي الفلسطيني.



عليه وبالنظر لكون الدورة الرابعة من الانتخابات المحلية جرت في مرحلتين وأجّلت المرحلة الثالثة، فإننا نطالب مجلس الوزراء الفلسطيني ودولة رئيس الوزراء بإصدار قرار عاجل يحدد موعد المرحلة الثالثة من الانتخابات المحلية تحت إشراف لجنة الانتخابات المركزية بحيث تشمل المجالس التي لم تجرِ انتخاباتها في المرحلتين الأولى والثانية وفي مقدمتها مجالس الهيئات المحلية في قطاع غزة والبالغ عددها (25) مجلساً.



مركز الميزان إذ يؤكد على مواصلة جهوده الرامية إلى تأمين إجراء الانتخابات، فإنه يدعو الأحزاب السياسية والنقابات المهنية والمؤسسات الأهلية إلى مزيد من الجهود التي تضمن إجراء الانتخابات المحلية، والتعاون فيما بينها لتكثيف النشاطات والجهود لتسريع اتخاذ مجلس الوزراء لقرار يحدد موعد إجراء الانتخابات المحلية.



رام الله - دنيا الوطنأصدر مركز الميزان لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، بياناً دعا فيه مجلس الوزراء لتوحيد موعد إجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة.