شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى: قوات الاحتلال تنكل بالشبلين سلايمة وحمد أثناء اعتقالهم

هيئة الأسرى: قوات الاحتلال تنكل بالشبلين سلايمة وحمد أثناء اعتقالهم
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير أصدرته اليوم الاحد، ونقلاً عن محامية الهيئة هبة إغبارية عن شهادات اعتقال حية لأسرى تعرضوا للضرب أثناء اعتقالهم من بينهم:

الاسير معتز سلايمة (15عاماً) من بلدة سلوان/ القدس، تعرض للانتهاك من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلية، وقامت باعتقاله من وسط البلد ساعات الظهر، حيث كان متوجهاً لزيارة صديق، ومرت بجانبه سيارة وفجأة قفز منها عدد من المستعربين وهجموا عليه واوقعوه على الأرض، ومن ثم صفعوه على وجهه واستمروا بضربه بشكل هستيري بأيديهم وبأحذيتهم ذات النعل الحديدي على مختلف أنحاء جسده، ومن ثم قيدوا يديه الى الخلف وعصبوا عينيه، وادخلوه الى سيارتهم، واستمروا داخل السيارة بتوجيه الضربات على ظهره، واقتادوه إلى معسكر قريب للجيش ومن ثم نقل إلى شرطة البريد، وحقق معه خلالها لمدة ال (7) ساعات تقريباً، وبعدها نقلوه الى مركز توقيف وتحقيق "المسكوبية"، بقي فيها لمدة ال (8) أيام، ومن ثم تم تحويله الى الحبس المنزلي لمدة 3 أشهر، ليتم بعد ذلك تحويله للحبس الفعلي، حيث تم نقله إلى سجن الدامون(قسم الأشبال).

أما الأسير محمد حمد (16 عاماً) من مخيم شعفاط / القدس،  تعرض للضرب المبرح من قبل جنود الاحتلال الاسرائيلي، واقتحموا منزله الساعة الخامسة فجراً، ودخلوا على الأسير وهو نائم, وقاموا بتفتيش بيته وقلبوه رأساً على عقب، ومن ثم قيدوا يديه الى الخلف وعصبوا عينيه، وحاولت والدته منعهم من اعتقاله فضربوها واوقعوها على الأرض، ثم أخرجوه من البيت واقتادوه مشيا على الاقدام حتى حاجز شعفاط، بقي على الحاجز قرابة الساعتين,  ومن ثم تم نقله لمعسكر قريب للجيش حيث تم التحقيق معه من قبل المحققين وقاموا بالاعتداء عليه بالضرب المبرح والتهديد، وبعدها نقل الى مركز توقيف وتحقيق "المسكوبية" مكث فيه(20) يوماً، ومن ثم تم نقله الى معتقل الدامون( قسم الاشبال).

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