فيديو.. أول تعليق من حماس على افتتاح الاحتلال لنفق أسفل الأقصى





وأكدت الحركة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن سياسة الكذب وتزوير التاريخ، التي تنتهجها حكومات الاحتلال الفاشي، لن تفلح في إضفاء أي شرعية على احتلالها للأرض الفلسطينية، وفي القلب منها القدس والمسجد الأقصى.





وأضافت بأن "كل هذه الانتهاكات، من اقتحامات إجرامية لباحات الأقصى، واستغلالٍ للأعياد اليهودية لفرض الوقائع على الأرض، وعبَثٍ بتاريخ وجغرافيا المنطقة؛ لن تزيد شعبنا الفلسطيني إلا إصراراً على التمسّك بحقوقه، وتصعيد مقاومته، حتى تحرير أرضه واسترداد مقدساته".







وكانت سلطات الاحتلال أعلنت افتتاح نفق يمتد من ساحة البراق إلى القصور الأموية جنوبي الأقصى، ويتضمّن متحفًا يهدف إلى الترويج لما يُسمّى الهيكل.









رام الله - دنيا الوطنقالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأحد، إن افتتاح سلطات الاحتلال لنفقٍ جديد أسفل المسجد الأقصى المبارك، هو "استمرار للسياسة العدوانية الصهيونية الساعية لتهويد المدينة المقدّسة، وإحكام السيطرة على المسجد الأقصى، والتي لن يسمح شعبنا الفلسطيني وشبابه الثائر بتمريرها، وسيواجهها بكل قوة".