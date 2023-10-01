منظمو الفعاليات:تم نشر بيان من بعض الشباب بدون مشاورة وندعو لعدم الذهاب للحدود الشرقية





ووفق البيان الجديد، فإن منظمي الفعاليات أكدوا بأنه "تم نشر البيان من بعض الشباب بدون مشاورة الاخوة، ونرجو من الجميع عدم الذهاب الى حدود غزة من يذهب يتحمل المسؤولية".



وتابعوا: "لا زلنا نراقب عن كثب ممارسات العدو الصهيوني ومدى التزامه بالتفاهمات التي تمت عبر الوسطاء، وما زلنا نعطي الوسطاء فرصة للجم هذا العدو".



وأصدر منظمة الفعاليات ظهر اليوم، بياناً دعوا فيه إلى المشاركة عند نقاط التماس قرب الحدود الشرقية للقطاع، دفاعاً عن المسجد الأقصى، قبل أن يتم إصدار بيان جديد يؤكد أنه لا فعاليات اليوم.