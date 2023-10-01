دائرة مناهضة أبارتهايد تشيد بموقف اللجنة الأممية حول عدم قانونية احتلال الأراضي الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطنأشادت دائرة مناهضة الفصل العنصري (أبارتهايد) في منظمة التحرير الفلسطينية بورقة الموقف التي أصدرتها لجنة التحقيق الدولية المستقلّة التابعة للأمم المتحدّة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلّة، إلى أن "إسرائيل" انتهكت وما زالت تنتهك حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير من خلال احتلالها الطويل الأمد واستيطانها للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.وأشارت دائرة مناهضة "أبارتهايد" أن لجنة التحقيق الدولية أوضحت في ورقة الموقف أن النتيجة القانونية لانتهاك حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير؛ هو التزام تجاه الجميع، وتقع على عاتق "إسرائيل".وأضافت الدائرة أن ورقة الموقف تضمنت عدم قانونية الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ 56 عاما، وان نتيجة الأعمال غير المشروعة تستوجب عواقب قانونية على "إسرائيل"، لوضع حد لـ "الفعل غير المشروع دوليا".وأكدت دائرة مناهضة الفصل العنصري أن ورقة الموقف؛ تشكل خطوة هامة على طريق دعم حقوق الشعب الفلسطيني، واستجابة لدعوات محاسبة دولة الاحتلال الاسرائيلي، على سياستها العنصرية وجرائمها اليومية التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني.ودعت الدائرة الى تشكيل لوبي ضاغط دوليا، للانتقال من مواقف الإدانة والاستنكار لممارسات الاحتلال الاسرائيلي، إلى القيام بخطوات عملية تتمثل بمحاسبة دولة الاحتلال ومساءلتها وفق القانون الدولي في المحكمة الجنائية الدولية.