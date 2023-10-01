شؤون فلسطينية

البكري: 18 اقتحاماً للأقصى ومنع رفع الأذان 60 وقتاً بالإبراهيمي الشهر الماضي

البكري: 18 اقتحاماً للأقصى ومنع رفع الأذان 60 وقتاً بالإبراهيمي الشهر الماضي
المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي
رام الله - دنيا الوطن
قال حاتم البكري، وزير الأوقاف والشؤون الدينية، إن المستوطنين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحموا المسجد الأقصى المبارك 18 مرة، بينما مُنع رفع الأذان 60 وقتاً في الحرم الإبراهيمي خلال شهر أيلول/ سبتمبر الماضي.

وأوضح البكري في تقرير صادر عن وزارة الأوقاف، اليوم الأحد، أن الاقتحامات التي نفذها المستوطنون كانت تتم على فترتين صباحية ومسائية، ورافقها تأدية طقوس وجولات استفزازية.

وأشار إلى أن هذه الاقتحامات تأتي في وقت حرضت فيه ما تسمى بـ"منظمات الهيكل" المزعوم، المستوطنين لتنفيذ اقتحامات واسعة وجماعية للمسجد الأقصى خلال فترة الأعياد اليهودية.

وأدان وزير الأوقاف تدمير الاحتلال فجر اليوم، جزءاً من محتويات مصلى باب الرحمة والاستيلاء على جزء آخر منه، معتبرا أنَّ هذا عدوان وتصعيد للحرب الدينية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني ومقدساته، مؤكداً أن المصلى هو جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى المبارك، وله نفس قدسيته وقيمته.

ولفت البكري إلى أن "سلطات الاحتلال منعت رفع الأذان 60 وقتاً في الحرم الإبراهيمي، إضافة إلى إغلاقه عدة أيام بحجة الأعياد اليهودية، مشددا على أن ما يقوم به الاحتلال هو اعتداء صارخ وسافر، وتعدٍ خطير على ممتلكات وقدسية الحرم".

كما اعتدى المستوطنون بحماية من جيش الاحتلال على أضرحة في زاوية الشرفا في البلدة القديمة بمدينة الخليل.

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