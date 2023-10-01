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البرهان: هناك مجموعة تريد أن "تبتلع" السودان

البرهان: هناك مجموعة تريد أن "تبتلع" السودان
عبد الفتاح البرهان مع قادة من الجيش
رام الله - دنيا الوطن
حذر رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، اليوم الأحد، من أن هناك مجموعة تريد أن "تبتلع" السودان.

ونقلت وكالة أنباء العالم العربي عن البرهان عن عزمه على إنهاء الحرب الدائرة في السودان ووضع نهاية لما وصفه "بالسرطان الذي أصاب جسد الدولة".

وشدد على أن السلام لا يمكن لأحد أن يرفضه، لكن "يجب أن يكون سلاما يحفظ للبلد كرامته وعزته وسيادته"، وفق تعبيره.

ونقل مجلس السيادة عن البرهان، وهو أيضا قائد الجيش السوداني، قوله إن هذه الحرب التي تدور رحاها في البلاد "فرضت علينا".

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