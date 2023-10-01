شؤون فلسطينية

شاهد: النقل والمواصلات بغزة تكشف تفاصيل جديدة بشأن حملة التخفيضات والتسهيلات للمركبات

شاهد: النقل والمواصلات بغزة تكشف تفاصيل جديدة بشأن حملة التخفيضات والتسهيلات للمركبات
توضيحية
خاص دنيا الوطن
كشفت وزارة النقل والمواصلات بغزة، اليوم تفاصيل جديدة بشأن حملة التسهيلات والتخفيضات الجديدة التي أطلقتها الوزارة بدءاً من اليوم الأول من تشرين الأول/أكتوبر الجاري.

وقال المتحدث باسم الوزارة، أنيس عرفات، في تصريحات خاصة لبرنامج "أستوديو الوطن": أطلقنا حملة تسهيلات وتخفيضات لجميع المركبات بكافة أنواعها "الملاكي" "العمومي" "التجاري"، "الدرجات النارية".

وأضاف بأن نسبة الترخيص بما يخص المركبات 50%  من رسوم الترخيص الحالية، و50% من رسوم رخص القيادة، حيث يستطيع المواطن الاستفادة من الحملة ولمدة 10 سنوات.

وتابع عرفات: أيضاً هناك حملة 50 % من رسوم ترخيص وسائل الإبحار (اللنشات والحسكات)، مشيراً إلى أن أي مواطن يتمكن من الاستفادة من نسبة 50% من رسوم الضريبة بالنسبة للمركبات العمومي والتجاري.

وأكد المتحدث باسم وزارة النقل والمواصلات، بغزة، بأن هدف الحملة، هو من باب التسهيل والتخفيف على المواطنين في ظل الأوضاع الصعبة التي يعاني منها القطاع.

فيما يتعلق بمركبات الملاكي، أكد عرفات، أنه في حملة 2022 كانت هناك نسبة 30% بالنسبة لرسوم مركبات الملاكي، وهذه المركبات نسبتها تشكل 60% من العدد الإجمال للمركبات، وهذا العام بنسبة 50% في ظل ارتفاع أسعار الوقود.

بالنسبة لمركبات العمومي عن الحملة السابقة، يدفع صاحب المركبة أربعة أمور وهي كارت سير، أجرة نمرة، رسوم ترخيص، ضريبة.

وأكد بأن ما يميز هذه الحملة عن الحملة السابقة أن "كارت السير" في 2022 كان 100 شيكل، والآن 50 شيكلاً، كما أن أجرة النمرة كان يدفع صاحب المركبة 625 شيكلاً، الآن يدفع 50% من الرسوم 625، يعني 25% من الرسوم الأصلية 1250 شيكلاً، وهذا ما يميز حملة هذا العام.

ولفت عرفات إلى أن فيما يتعلق برسوم الترخيص في عام 2022 كان صاحب المركبة يدفع 400 شيكل، وهذه الحملة 200 شيكل، بالتالي رسوم العمومي 563 شيكلاً، هو مجموع ما يدفعه للوزارة.

وفيما يتعلق بالضرائب للمركبة العمومي، قال المتحدث باسم وزارة النقل والمواصلات، بغزة، إنها حسب مدير المركبة وحسب المحرك الموديلات القديمة، بدل 100 شيكل، 50 شيكلاً الان مع الضريبة 250 شيكلاً.

وأشار إلى أن هناك تسهيلاً آخر لمركبات الشاحنات، حيث كان يدفع صاحب الشاحنة 250 شيكلا "الشاحنات البنزين"، وحملة 2023 يدفع الآن 125 شيكلاً.

 


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