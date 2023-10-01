مصر تُعقب على "الهجوم الإرهابي" وسط العاصمة التركية أنقرة





كما أعادت مصر التأكيد على "موقفها الثابت الذي يرفض كافة أشكال الإرهاب والعنف المؤدي إلى زعزعة الاستقرار وترويع المواطنين".



وكان وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، أعلن إصابة ضابطي شرطة بجروح طفيفة في "هجوم إرهابي" نفذه شخصان، قرب مديرية الأمن التابعة لوزارة الداخلية بأنقرة، صباح الأحد.



وقال كايا، في تغريدة عبر حسابه بمنصة (إكس)، والمعروفة سابقاً بـ (تويتر)، إن "أحد الإرهابيين فجر نفسه داخل سيارة، وتم تحييد الإرهابي الآخر".



وكانت وسائل إعلام تركية، أفادت بسماع دوي انفجارات قرب مبنى وزارة الداخلية وسط أنقرة، فيما طوقت قوات أمنية المنطقة.









رام الله - دنيا الوطنأدانت مصر "الهجوم الإرهابي" الذي وقع في العاصمة التركية أنقرة، صباح اليوم الأحد، واستهدف مقر المديرية العامة للأمن بوزارة الداخلية، وأسفر عن إصابة ضابطي شرطة.وأكدت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، تضامنها الكامل مع دولة تركيا، حكومة وشعباً، معربة عن "خالص التمنيات بسرعة الشفاء للمصابين".