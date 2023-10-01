شؤون فلسطينية

صدور العدد 168 من مجلة الإسراء

رام الله - دنيا الوطن
صدر عن دار الإفتاء الفلسطينية العدد 168 من مجلتها الدورية (الإسراء)، وكانت افتتاحيته للشيخ محمد حسين - المشرف العام للمجلة - تحت عنوان: (استثمار الخير في التعليم المدرسي والجامعي) تحدث فيها عن مكانة التعليم وأهميته وضرورة الإصرار على الاستمرار في التعلم رغم المعيقات.

أما كلمة العدد فكتبها الشيخ إبراهيم خليل عوض الله - رئيس التحرير – بعنوان: (العناية الإلهية أحاطت بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل مولده وبعده)، وتضمن ملف العدد مقالات: (قراءة في أدلة القائلين بمشروعية الاحتفاء بمولد النبي صلى الله عليه وسلم) الشيخ.د أحمد شوباش، و(ذكرى المولد النبوي هداية للناس ودعوة لنبذ الباطل) أ.شريف مفارجة، و(شعر المديح النبوي) أ.يوسف عدوي، (وأشرقت الأرض بنور النبوة من جديد( للشيخ عمار توفيق بدوي، و(قصيدة أحمد النور( أ.زهدي حنتولي ومن مقالات العدد: (التورق المصرفي المنظم)  أ. د جمال زيد الكيلاني، و(الإعسار بالنفقة) أ.روان عمر شيخ.

كما تضمن العدد مقالات (التميز التنظيمي مسعى لكل المؤسسات الفاعلة) أ.محمد جاد الله ، وضمن زاوية أدبيات وصية أعرابية أ.كمال بواطنة و(مضرب الأمثال) أ. هالة عقل، و(اقرأ وتذكر) أ. إيمان تايه، وزاوية الفتاوى، وباقة من نشاطات وأخبار مكتب المفتي العام ودوائر دار الإفتاء الفلسطينية وأخبارها من إعداد أ. مصطفى أعرج/ مدير عام العلاقات العامة والإعلام المكلف، والمسابقة الدورية، وإجابة مسابقة العدد 166 وأسماء الفائزين فيها، مع التنويه إلى أن المجلة تصدر دورياً بواقع ستة أعداد سنويّاً، وتوزع مجاناً من خلال دوائر دار الإفتاء المنتشرة في محافظات الوطن.

أخبار ذات صلة

طالع: كشف تنسيقات مصرية للسفر عبر معبر رفح يوم الاثنين

طالع: كشف تنسيقات مصرية للسفر عبر معبر رفح يوم الاثنين

غزة: لجنة إدارة الأزمات والكوراث تُوضح استعداداتها لاستقبال فصل الشتاء

غزة: لجنة إدارة الأزمات والكوراث تُوضح استعداداتها لاستقبال فصل الشتاء

القدس: الاحتلال يجبر موطنة على هدم شقتيها في بيت حنينا

القدس: الاحتلال يجبر موطنة على هدم شقتيها في بيت حنينا

مركز فلسطين: 340 حالة اعتقال خلال شهر أيلول بينهم 39 طفلاً و14 سيدة

مركز فلسطين: 340 حالة اعتقال خلال شهر أيلول بينهم 39 طفلاً و14 سيدة

غزة: المالية تعلن أسعار المحروقات والغاز لشهر أكتوبر

غزة: المالية تعلن أسعار المحروقات والغاز لشهر أكتوبر

الخارجية: نحمل حكومة الاحتلال مسؤولية وتداعيات اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى

الخارجية: نحمل حكومة الاحتلال مسؤولية وتداعيات اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى

غزة: إطلاق النسخة الثانية من مؤتمر الأعمال الفلسطيني الأوروبي

غزة: إطلاق النسخة الثانية من مؤتمر الأعمال الفلسطيني الأوروبي

دائرة مناهضة أبارتهايد ترحب بقرار الكنيسة الأنجليكانية إعلان &quot;إسرائيل&quot; دولة أبارتهايد

دائرة مناهضة أبارتهايد ترحب بقرار الكنيسة الأنجليكانية إعلان "إسرائيل" دولة أبارتهايد

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مركز فلسطين: 340 حالة اعتقال خلال شهر أيلول بينهم 39 طفلاً و14 سيدة

مركز فلسطين: 340 حالة اعتقال خلال شهر أيلول بينهم 39 طفلاً و14 سيدة

غزة: إطلاق النسخة الثانية من مؤتمر الأعمال الفلسطيني الأوروبي

غزة: إطلاق النسخة الثانية من مؤتمر الأعمال الفلسطيني الأوروبي

دائرة مناهضة أبارتهايد ترحب بقرار الكنيسة الأنجليكانية إعلان &quot;إسرائيل&quot; دولة أبارتهايد

دائرة مناهضة أبارتهايد ترحب بقرار الكنيسة الأنجليكانية إعلان "إسرائيل" دولة أبارتهايد

6% بعمر 60 سنة فأكثر.. الإحصاء يصدر بياناً بمناسبة اليوم العالمي للمسنين

6% بعمر 60 سنة فأكثر.. الإحصاء يصدر بياناً بمناسبة اليوم العالمي للمسنين

قطاع غزة: أربع وفيات و166 إصابة بحوادث السير خلال سبتمبر الماضي

قطاع غزة: أربع وفيات و166 إصابة بحوادث السير خلال سبتمبر الماضي

وحدات القمع تقتحم &quot;قسم 5&quot; في سجن ريمون

وحدات القمع تقتحم "قسم 5" في سجن ريمون

أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم الأحد

أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم الأحد

أسعار الدجاج والخضروات واللحوم في أسواق قطاع غزة

أسعار الدجاج والخضروات واللحوم في أسواق قطاع غزة

منوعات

فيديو: فنانة شهيرة تصرّح بشكل صادم عن المشاهد الجريئة بالدراما

فيديو: فنانة شهيرة تصرّح بشكل صادم عن المشاهد الجريئة بالدراما

والدة الفنان ميدو عادل تكشف الحقيقة بقضية صفعة لقاء سويدان لنجلها

والدة الفنان ميدو عادل تكشف الحقيقة بقضية صفعة لقاء سويدان لنجلها

شاهد: كيف بدت طليقة شريف منير في ظهورها الأول بعد الانفصال؟

شاهد: كيف بدت طليقة شريف منير في ظهورها الأول بعد الانفصال؟

صورة: درة تخطف أنظار الجمهور بآخر ظهور لها مع زوجها

صورة: درة تخطف أنظار الجمهور بآخر ظهور لها مع زوجها

بشكل مفاجئ.. وفاة ابن الفنان المصري سامي العدل

بشكل مفاجئ.. وفاة ابن الفنان المصري سامي العدل

نجمة شهيرة ستكون مفاجأة مسلسل كريستال.. من هي وما دورها؟

نجمة شهيرة ستكون مفاجأة مسلسل كريستال.. من هي وما دورها؟

صورة: فيفي عبده تضع الجمهور في حيرة بعد ظهورها بالحجاب

صورة: فيفي عبده تضع الجمهور في حيرة بعد ظهورها بالحجاب

طليقة سعد الصغير تعتدي عليه ضرباً بآلة حادة

طليقة سعد الصغير تعتدي عليه ضرباً بآلة حادة

مي العيدان تشن هجوماً حاداً على أنغام والسبب: نجلها عبد الرحمن

مي العيدان تشن هجوماً حاداً على أنغام والسبب: نجلها عبد الرحمن

أنغام تفاجئ جمهور الكويت بصعود ابنها على المسرح.. هل يشبهها؟

أنغام تفاجئ جمهور الكويت بصعود ابنها على المسرح.. هل يشبهها؟

عربي

السلطات العراقية تُوضح حقيقة اقتحام مطار البصرة الدولي

السلطات العراقية تُوضح حقيقة اقتحام مطار البصرة الدولي

الأردن يُدين السماح لمتطرف بحرق نسخة من المصحف الشريف في السويد

الأردن يُدين السماح لمتطرف بحرق نسخة من المصحف الشريف في السويد

السيسي يُوجه رسالة للشعب المصري قبل الانتخابات الرئاسية

السيسي يُوجه رسالة للشعب المصري قبل الانتخابات الرئاسية

رويترز: الخطوط الجوية اليمنية تُعلق رحلاتها من صنعاء للأردن.. وعمّان تُعلق

رويترز: الخطوط الجوية اليمنية تُعلق رحلاتها من صنعاء للأردن.. وعمّان تُعلق