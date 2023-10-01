صدور العدد 168 من مجلة الإسراء





كما تضمن العدد مقالات (التميز التنظيمي مسعى لكل المؤسسات الفاعلة) أ.محمد جاد الله ، وضمن زاوية أدبيات وصية أعرابية أ.كمال بواطنة و(مضرب الأمثال) أ. هالة عقل، و(اقرأ وتذكر) أ. إيمان تايه، وزاوية الفتاوى، وباقة من نشاطات وأخبار مكتب المفتي العام ودوائر دار الإفتاء الفلسطينية وأخبارها من إعداد أ. مصطفى أعرج/ مدير عام العلاقات العامة والإعلام المكلف، والمسابقة الدورية، وإجابة مسابقة العدد 166 وأسماء الفائزين فيها، مع التنويه إلى أن المجلة تصدر دورياً بواقع ستة أعداد سنويّاً، وتوزع مجاناً من خلال دوائر دار الإفتاء المنتشرة في محافظات الوطن.



رام الله - دنيا الوطنصدر عن دار الإفتاء الفلسطينية العدد 168 من مجلتها الدورية (الإسراء)، وكانت افتتاحيته للشيخ محمد حسين - المشرف العام للمجلة - تحت عنوان: (استثمار الخير في التعليم المدرسي والجامعي) تحدث فيها عن مكانة التعليم وأهميته وضرورة الإصرار على الاستمرار في التعلم رغم المعيقات.أما كلمة العدد فكتبها الشيخ إبراهيم خليل عوض الله - رئيس التحرير – بعنوان: (العناية الإلهية أحاطت بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل مولده وبعده)، وتضمن ملف العدد مقالات: (قراءة في أدلة القائلين بمشروعية الاحتفاء بمولد النبي صلى الله عليه وسلم) الشيخ.د أحمد شوباش، و(ذكرى المولد النبوي هداية للناس ودعوة لنبذ الباطل) أ.شريف مفارجة، و(شعر المديح النبوي) أ.يوسف عدوي، (وأشرقت الأرض بنور النبوة من جديد( للشيخ عمار توفيق بدوي، و(قصيدة أحمد النور( أ.زهدي حنتولي ومن مقالات العدد: (التورق المصرفي المنظم) أ. د جمال زيد الكيلاني، و(الإعسار بالنفقة) أ.روان عمر شيخ.