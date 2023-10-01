شؤون فلسطينية

القدس: الاحتلال يجبر موطنة على هدم شقتيها في بيت حنينا

القدس: الاحتلال يجبر موطنة على هدم شقتيها في بيت حنينا
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، المواطنة فايزة حسين عطا العبيدي على هدم شقتيها السكنيتين في بلدة بيت حنينا، شمال القدس المحتلة، الأحد.

وأفادت مصادر محلية، بأن بلدية الاحتلال في القدس أجبرت عائلة المواطنة العبيدي على هدم شقتيها اللتين تبلغ مساحة كل واحدة منهما 125 مترا مربعاً، ويقطنهما 10 أفراد، بحجة البناء دون ترخيص.

وأوضحت أن العائلة رغم متابعتها لإجراءات استصدار الرخصة، لجأت إلى هدم الشقتين ذاتياً تجنباً لفرض بلدية الاحتلال غرامات باهظة عليها في حال إقدامها على هدمهما باستخدام آلياتها.

ويضطر المقدسيون إلى هدم منازلهم ذاتياً بضغط من بلدية الاحتلال، تجنباً لدفع غرامات باهظة في حال أقدمت البلدية على الهدم، أو الاعتقال في حال التخلف عن دفعها.

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