شؤون فلسطينية

غزة: إطلاق النسخة الثانية من مؤتمر الأعمال الفلسطيني الأوروبي

غزة: إطلاق النسخة الثانية من مؤتمر الأعمال الفلسطيني الأوروبي
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
استقبلت غرفة تجارة وصناعة وزراعة محافظة غزة وفداً
من مكتب ممثل الإتحاد الأوروبي، بحضور رئيس مجلس الإدارة م. عائد أبو رمضان، وعضو مجلس الإدارة م. سائد أبو العوف، ومدير عام الغرفة التجارية د. ماهر الطباع.

وضم وفد الاتحاد الأوروبي كلاً من السيدة صوفي أوتيه رئيس قسم التنمية الاقتصادية والتجارة، والسيد ميتيا جورجينبور مسئول سياسات التنمية الاقتصادية، والسيد جوني باسيل.

وتم خلال اللقاء مناقشة عقد مؤتمر الأعمال الفلسطيني الأوروبي، والذي سيعقد نسخته الثانية في مدينة بيت لحم، ومعرض الصناعات المصاحب له بمشاركة العديد من المستثمرين الأوروبيين والفلسطينيين وآخرين من حول العالم في مجالات متعددة منها الصناعة وتكنولوجيا المعلومات والزراعة والطاقة المتجددة والسياحة.

بدوره أكد م. عائد أبو رمضان على قدرة ورغبة رجال الأعمال والمنتجين الغزيين بالمشاركة الفعالة في هذا المؤتمر نظراً لأهميته لفلسطين ولتوضيح أن غزة وبالرغم من كل العقبات والتحديات، هي مكان صالح للاستثمار وتستطيع المنافسة في
السوق الإقليمي والعالمي، داعياً بأن تكون غزة ضمن المناطق التي سيزورها المشاركين في المؤتمر.

وشدد أبو رمضان على ضرورة إبراز فلسطين كوجهة عالمية للاستثمار، إلى جانب دعم حضور الصناعات الغزية في المؤتمر والمعرض ومشاركة رجال الأعمال والمنتجين الغزيين.

وأوضح أبو رمضان أن قطاع غزة يواجه العديد من التحديات والعقبات لما يزيد عن 17 عاماً بفعل الحصار المفروض عليها من قبل الاحتلال الإسرائيلي والذي تسبب بدوره بتقييد حركة الأفراد والبضائع كذلك عدم توفر الطاقة الكهربائية اللازمة للإنتاج وارتفاع سعرها بصورة كبيرة، كذلك صعوبة الحصول على التمويل وعدم توفر تأمين ضد مخاطر الحروب، يضاف لكل ذلك الأضرار الناجمة عن الاحتلال وعدم حصول المتضررين على التعويضات اللازمة لإعادة البناء وإزالة الضرر.

وأشار م. سائد أبو العوف إلى أن غزة تستطيع المنافسة في جميع المجالات مثل المنتجات الصناعية والزراعية وتكنولوجيا المعلومات بالإضافة لإمكانياتها السياحية الكامنة حيث أنها وجهة هامة للسياحة الداخلية والخارجية، لافتاً أن المصاعب والتحديات المذكورة لا تعيق الإنتاج فقط ولكن تزيد من تكاليف النقل والمواد الخام والطاقة اللازمة للإنتاج وبالتالي تزيد سعر المنتجات مما يحرم المنتجين الغزيين من مميزاتهم وأخذ فرصتهم العادلة في المنافسة.

وطالبت الغرفة التجارية بعرض المعلومات التفصيلية عن المؤتمر وطريقة المشاركة فيه والخدمات اللوجستية المتاحة من أجل عرضها على المهتمين من رجال الأعمال والمنتجين الغزيين.

في نهاية الاجتماع تم الاتفاق على سرعة إنهاء التحضيرات اللازمة لمشاركة رجال الأعمال والمنتجين الغزيين في المؤتمر بعد ارسال التفاصيل اللازمة حول المشاركة وكذلك وضع غزة ضمن فعاليات المؤتمر في نسخته القادمة.

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