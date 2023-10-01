دائرة مناهضة أبارتهايد ترحب بقرار الكنيسة الأنجليكانية إعلان "إسرائيل" دولة أبارتهايد

رام الله - دنيا الوطنرحبت دائرة مناهضة الفصل العنصري (الأبارتهايد) في منظمة التحرير الفلسطينية، إعلان الكنيسة الأنجليكانية في جمهورية جنوب أفريقيا، دولة الاحتلال الإسرائيلي؛ دولة فصل عنصري (أبارتهايد).وأضافت دائرة مناهضة الأبارتهايد، في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن قرار الكنيسة الأنجليكانية في جنوب أفريقيا، يشكل خطوة مهمة على طريق دعم حقوق الشعب الفلسطيني لتحقيق أهدافه، واستجابة لدعوات محاسبة دولة الاحتلال الإسرائيلي على الجرائم التي ترتكبها يوميا وبشكل ممنهج بحق الفلسطينيين.وثمنت الدائرة قرار الكنيسة الأنجليكانية تعزيز زيارات التضامن مع المسيحيين الفلسطينيين، للاستماع إلى قصص معاناتهم، بسبب الجرائم التي ترتكبها دولة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني كافة، وخاصة المسيحيين، والحديث عن الاحتلال العسكري والاستعمار الاستيطاني لفلسطين، بما في ذلك أوجه التشابه مع نظام الفصل العنصري الذي شهدته جنوب إفريقيا.وأشارت دائرة مناهضة الفصل العنصري أن بيان الكنيسة الأنجليكانية يدعم المؤتمر الدولي الذي تنوي الدائرة عقده في مدينة "بيريتوريا" في جمهورية جنوب أفريقيا في فبراير 2024، مع اللجنة التوجيهية في جنوب أفريقيا، واللجنة التنسيقية الفلسطينية لمناهضة الأبارتهايد، الذي يهدف إلى تشكيل جبهة عالمية لمناهضة الفصل العنصري والاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي.الجدير ذكره أن الكنيسة الأنجليكانية في جنوب أفريقيا كانت قد أعلنت عام 2019، عن دعم حملة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها، حتى تنهي احتلالها العسكري لفلسطين.