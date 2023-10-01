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الأردن: إطلاق منصة خاصة بالتوعية بالأمن السيبراني

الأردن: إطلاق منصة خاصة بالتوعية بالأمن السيبراني
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
يطلق المركز الوطني للأمن السيبراني في الأردن، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد، منصة "SAFE ONLINE" الخاصة بالتوعية بمجال الأمن السيبراني.

وبحسب المركز الوطني فإن المنصة تتبع له وتهدف لنشر التوعية بكل ما يتعلق بالأمن السيبراني وستوفر نصائح وإرشادات من شأنها حماية الأفراد في الفضاء السيبراني وتحصينهم من التعرض لحوادث الأمن السيبراني مثل الاحتيال الإلكتروني وسرقة المعلومات والبيانات وغيرها الكثير، وفق ما نقل موقع قناة (المملكة).

يشار إلى أن عدد الحوادث السيبرانية في الأردن التي تم رصدها وتعامل معها المركز الوطني للأمن السيبراني في النصف الأول من العام الحالي، 1087 حادثا، بزيادة مقدارها نحو 100% عن عدد الحوادث المسجلة في الفترة ذاتها من العام الماضي، والتي كانت 544 حادثا.

وعرّف القانون الأمن السيبراني في الأردن بأن الإجراءات المتخذة لحماية الأنظمة والشبكات، والمعلوماتية والبنى التحتية الحرجة من حوادث الأمن السيبراني، والقدرة على استعادة عملها واستمراريتها سواء أكان الوصول إليها بدون تصريح أو بسوء استخدام، أو نتيجة الإخفاق في اتباع الإجراءات الأمنية أو التعرض للخداع الذي يؤدي إلى ذلك.

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