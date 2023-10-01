الصالح: الموافقة على إجراء الانتخابات المحلية بالقطاع يجب أن ترتكز على هذه الأمور

وقال الصالح: إن إجراء الانتخابات يتطلب الموافقة على كافة التفاصيل المتعلقة بالعملية الانتخابية وإرسال رسالة خطية من حركة حماس للرئيس محمود عباس أو الحكومة، بالموافقة على إجرائها بكافة تفاصيلها.





وأضاف بأنه لم يتم الحديث خلال الاجتماعات بغزة، بشأن تبعات إجراء الانتخابات من الناحية اللوجستية ومحكمة الانتخابات وهي الإشكالية التي أدت إلى إلغاء الانتخابات عام 2017.

وأشار الصالح إلى أن عدم التوافق على كافة التفاصيل بشأن الانتخابات المحلية بالقطاع، "لا يعني أن الانتخابات ستجرى حسب القانون".ولفت وزير الحكم المحلي، إلى أنه لم يتم التوافق في قطاع غزة على كافة الأمور الفنية واللوجستية لإجراء الانتخابات، مشيراً إلى أن ما تم في المبادرة والاجتماع الأول والإعلان الصحفي، "لم نبلغ به كحكومة فلسطينية ولم أبلغ به كوزير للحكم المحلي".وشدد الصالح على أن وزارة الحكم المحلي، تواصلت مع لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر، ومديرها التنفيذي هشام كحيل بعد ذهابهم وعقد اجتماع في غزة مؤخراً.