قطاع غزة: أربع وفيات و166 إصابة بحوادث السير خلال سبتمبر الماضي

رام الله - دنيا الوطنأعلنت إدارة المرور والنجدة في الشرطة الفلسطينية بقطاع غزة، يوم الأحد، إحصائية حوادث السير بالقطاع، خلال شهر أيلول/ سبتمبر 2023.وقالت شرطة المرور والنجدة إن "304 حوادث سير وقعت خلال شهر سبتمبر الماضي، أسفرت عن أربع وفيات و166 إصابة".وأشارت إلى أن الإصابات جاءت على النحو الآتي: "ثلاث إصابات بحالة خطيرة، و72 إصابة متوسطة، و91 إصابة أخرى طفيفة".وأفادت شرطة المرور والنجدة أن أضراراً ماديةً وتلفيات لحقت بـ 417 مركبة، جراء حوادث الشهر الماضي، من بينها 37 دراجة نارية.