شؤون فلسطينية

قطاع غزة: أربع وفيات و166 إصابة بحوادث السير خلال سبتمبر الماضي

قطاع غزة: أربع وفيات و166 إصابة بحوادث السير خلال سبتمبر الماضي
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت إدارة المرور والنجدة في الشرطة الفلسطينية بقطاع غزة، يوم الأحد، إحصائية حوادث السير بالقطاع، خلال شهر أيلول/ سبتمبر 2023.

وقالت شرطة المرور والنجدة إن "304 حوادث سير وقعت خلال شهر سبتمبر الماضي، أسفرت عن أربع وفيات و166 إصابة".

وأشارت إلى أن الإصابات جاءت على النحو الآتي: "ثلاث إصابات بحالة خطيرة، و72 إصابة متوسطة، و91 إصابة أخرى طفيفة".

وأفادت شرطة المرور والنجدة أن أضراراً ماديةً وتلفيات لحقت بـ 417 مركبة، جراء حوادث الشهر الماضي، من بينها 37 دراجة نارية.

أخبار ذات صلة

الخارجية: نحمل حكومة الاحتلال مسؤولية وتداعيات اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى

الخارجية: نحمل حكومة الاحتلال مسؤولية وتداعيات اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى

غزة: إطلاق النسخة الثانية من مؤتمر الأعمال الفلسطيني الأوروبي

غزة: إطلاق النسخة الثانية من مؤتمر الأعمال الفلسطيني الأوروبي

دائرة مناهضة أبارتهايد ترحب بقرار الكنيسة الأنجليكانية إعلان &quot;إسرائيل&quot; دولة أبارتهايد

دائرة مناهضة أبارتهايد ترحب بقرار الكنيسة الأنجليكانية إعلان "إسرائيل" دولة أبارتهايد

هيئة الأسرى: انتهاكات طبية متواصلة بحق الأسرى المرضى داخل مستشفى سجن &quot;الرملة&quot;

هيئة الأسرى: انتهاكات طبية متواصلة بحق الأسرى المرضى داخل مستشفى سجن "الرملة"

6% بعمر 60 سنة فأكثر.. الإحصاء يصدر بياناً بمناسبة اليوم العالمي للمسنين

6% بعمر 60 سنة فأكثر.. الإحصاء يصدر بياناً بمناسبة اليوم العالمي للمسنين

الصالح: الموافقة على إجراء الانتخابات المحلية بالقطاع يجب أن ترتكز على هذه الأمور

الصالح: الموافقة على إجراء الانتخابات المحلية بالقطاع يجب أن ترتكز على هذه الأمور

قطاع غزة: أربع وفيات و166 إصابة بحوادث السير خلال سبتمبر الماضي

قطاع غزة: أربع وفيات و166 إصابة بحوادث السير خلال سبتمبر الماضي

إصابة صياد برصاص بحرية الاحتلال في بحر رفح جنوب القطاع

إصابة صياد برصاص بحرية الاحتلال في بحر رفح جنوب القطاع

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

غزة: إطلاق النسخة الثانية من مؤتمر الأعمال الفلسطيني الأوروبي

غزة: إطلاق النسخة الثانية من مؤتمر الأعمال الفلسطيني الأوروبي

دائرة مناهضة أبارتهايد ترحب بقرار الكنيسة الأنجليكانية إعلان &quot;إسرائيل&quot; دولة أبارتهايد

دائرة مناهضة أبارتهايد ترحب بقرار الكنيسة الأنجليكانية إعلان "إسرائيل" دولة أبارتهايد

أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم الأحد

أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم الأحد

أسعار الدجاج والخضروات واللحوم في أسواق قطاع غزة

أسعار الدجاج والخضروات واللحوم في أسواق قطاع غزة

حملة مداهمات واعتقالات إسرائيلية في الضفة والقدس

حملة مداهمات واعتقالات إسرائيلية في الضفة والقدس

طالع: سعر صرف الدولار مقابل الشيكل اليوم الأحد

طالع: سعر صرف الدولار مقابل الشيكل اليوم الأحد

فرصة مهيأة لسقوط أمطار.. تفاصيل طقس فلسطين حتى يوم الأربعاء

فرصة مهيأة لسقوط أمطار.. تفاصيل طقس فلسطين حتى يوم الأربعاء

فيديو.. الإضراب يعم محافظة رام الله والبيرة حداداً على روح الشهيد رمانة

فيديو.. الإضراب يعم محافظة رام الله والبيرة حداداً على روح الشهيد رمانة

منوعات

صورة: درة تخطف أنظار الجمهور بآخر ظهور لها مع زوجها

صورة: درة تخطف أنظار الجمهور بآخر ظهور لها مع زوجها

بشكل مفاجئ.. وفاة ابن الفنان المصري سامي العدل

بشكل مفاجئ.. وفاة ابن الفنان المصري سامي العدل

نجمة شهيرة ستكون مفاجأة مسلسل كريستال.. من هي وما دورها؟

نجمة شهيرة ستكون مفاجأة مسلسل كريستال.. من هي وما دورها؟

صورة: فيفي عبده تضع الجمهور في حيرة بعد ظهورها بالحجاب

صورة: فيفي عبده تضع الجمهور في حيرة بعد ظهورها بالحجاب

طليقة سعد الصغير تعتدي عليه ضرباً بآلة حادة

طليقة سعد الصغير تعتدي عليه ضرباً بآلة حادة

مي العيدان تشن هجوماً حاداً على أنغام والسبب: نجلها عبد الرحمن

مي العيدان تشن هجوماً حاداً على أنغام والسبب: نجلها عبد الرحمن

أنغام تفاجئ جمهور الكويت بصعود ابنها على المسرح.. هل يشبهها؟

أنغام تفاجئ جمهور الكويت بصعود ابنها على المسرح.. هل يشبهها؟

أسعار ملابس غادة عبد الرازق في باريس تثير الجدل بشكل واسع

أسعار ملابس غادة عبد الرازق في باريس تثير الجدل بشكل واسع

بإطلالة أنثوية ساحرة.. ابنة هيفاء وهبي تخطف أنظار متابعيها

بإطلالة أنثوية ساحرة.. ابنة هيفاء وهبي تخطف أنظار متابعيها

بسعر خيالي.. نانسي عجرم تتألق يفستان أبيض مطرّز بحجر الراين

بسعر خيالي.. نانسي عجرم تتألق يفستان أبيض مطرّز بحجر الراين

عربي

السلطات العراقية تُوضح حقيقة اقتحام مطار البصرة الدولي

السلطات العراقية تُوضح حقيقة اقتحام مطار البصرة الدولي

الأردن يُدين السماح لمتطرف بحرق نسخة من المصحف الشريف في السويد

الأردن يُدين السماح لمتطرف بحرق نسخة من المصحف الشريف في السويد

السيسي يُوجه رسالة للشعب المصري قبل الانتخابات الرئاسية

السيسي يُوجه رسالة للشعب المصري قبل الانتخابات الرئاسية

رويترز: الخطوط الجوية اليمنية تُعلق رحلاتها من صنعاء للأردن.. وعمّان تُعلق

رويترز: الخطوط الجوية اليمنية تُعلق رحلاتها من صنعاء للأردن.. وعمّان تُعلق