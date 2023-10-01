إصابة صياد برصاص بحرية الاحتلال في بحر رفح جنوب القطاع

رام الله - دنيا الوطنأُصيب صياد بجروح، اليوم الأحد، برصاص بحرية الاحتلال الإسرائيلي، في بحر مدينة رفح جنوب قطاع غزة.وأفاد اتحاد لجان الصيادين، بإصابة صياد برصاصة في يده، أطلقها عليه جنود بحرية الاحتلال خلال ممارسته مهنة الصيد في بحر رفح، نُقل على إثرها إلى المستشفى، لتلقي العلاج.وبشكلٍ يومي، تقوم بحرية الاحتلال باستهداف مراكب الصيادين في البحر قبالة شواطئ قطاع غزة، الأمر الذي أدى إلى استشهاد وجرح العشرات منهم على مدار الأعوام الماضية، وتدمير قواربهم ومعداتهم.