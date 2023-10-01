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الأردن يُدين السماح لمتطرف بحرق نسخة من المصحف الشريف في السويد

الأردن يُدين السماح لمتطرف بحرق نسخة من المصحف الشريف في السويد
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين تكرار السماح لأحد المتطرفين بتدنيس نسخ من المصحف الشريف، وآخرها حرق نسخة من المصحف في مدينة "مالمو" السويدية يوم السبت.

وأكدت الوزارة وفق ما نقلت قناة (المملكة)، رفض الأردن واستنكاره الشديد لمثل هذه الأفعال "التي تنتهك حرمة الرموز الدينية وتسيء إليها، ولا تؤدي إلا لتأجيج الكراهية والعنف، وتهدد التعايش السلمي".

وشددت الوزارة على ضرورة وقف تكرار هذه الأفعال وضرورة تجريمها، وعلى ضرورة تعزيز ثقافة السلام وقبول الآخر، ونبذ التطرف والتعصب، والتصدي لمظاهر الإسلاموفوبيا المتصاعدة.

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