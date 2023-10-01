شؤون فلسطينية

حملة مداهمات واعتقالات إسرائيلية في الضفة والقدس

حملة مداهمات واعتقالات إسرائيلية في الضفة والقدس
قوات الاحتلال الإسرائيلي - صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الأحد، حملة مداهمات واقتحامات واعتقالات في الضفة الغربية والقدس المحتلة، تخللتها مواجهات في بعض المناطق.

ووأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال، اعتقلت في ساعات متأخرة من الليل، شابين من مدينتي طوباس وطولكرم بالضفة الغربية.

وقال نادي الأسير إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد أبو شكة من طوباس، على طريق المعرجات شمال أريحا، بدعوى محاولته تنفيذ عملية دهس.

وأصيب عشرات المواطنين بالاختناق، خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة برقة شمال غرب نابلس، فيما اختطفت قوة خاصة الشاب إياد رواجبة من نابلس.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة برقة وسط إطلاق للرصاص وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، الأمر الذي أدى لاندلاع مواجهات في المنطقة، وإصابة العشرات بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز السام.

وأصيب عدد من المواطنين بالاختناق، في ساعات متأخرة من الليل، عقب اقتحام قوات الاحتلال بلدة جلبون شمال شرق جنين، بينما استولت على منزل وحولته إلى ثكنة عسكرية.

وخلال الاقتحام، داهمت قوات الاحتلال منزل عائلة جهاد محمد أبو الرب، وأخلته بالقوة هو وأفراد عائلته، واستولت على المنزل، وحولته إلى ثكنة عسكرية.


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