فرصة مهيأة لسقوط أمطار.. تفاصيل طقس فلسطين حتى يوم الأربعاء

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المدينـة



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غـداً ع – ص



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رام الله - دنيا الوطنيكون طقس فلسطين غائماً جزئياً الى غائم، ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة لتكون حول معدلها السنوي العام، وفي ساعات المساء تكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذه الليلة يكون طقس فلسطين غائمًا وبارداً نسبياً في معظم المناطق، حيث يتوقع لسقوط زخات متفرقة من الامطار على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الاثنين، يكون طقس فلسطين غائماً جزئياً الى غائم، ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة لتكون أقل من معدلها السنوي العام بقليل، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الامطار على بعض المناطق، والرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.يوم الثلاثاء، يكون طقس فلسطين غائماً جزئياً الى غائم، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتكون حول معدلها العام، وتبقى فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الأربعاء، يكون الجو صافياً الى غائم جزئي، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، مع بقائها حول معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي: