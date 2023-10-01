دولي

تجنباً للإغلاق.. مجلس النواب الأميركي يتبنى إجراء لتمويل طارئ

تجنباً للإغلاق.. مجلس النواب الأميركي يتبنى إجراء لتمويل طارئ
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قبل ساعات من انقضاء أجل التمويل الحالي، أقر مجلس النواب الأميركي، يوم السبت، مشروعا مؤقتا للموازنة لمنع الإغلاق الحكومي.

ومرر مجلس النواب  الأميركي مشروع القرار المؤقت لمدة 45 يوما لتجاوز الإغلاق الحكومي، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز) عربية.

وأحيل النص الذي أيده 335 نائبا وعارضه 91 على مجلس الشيوخ. وجاء ذلك بعدما عرض رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي في وقت سابق محاولة أخيرة لتفادي الشلل، الامر الذي أيده الديموقراطيون.

ويمثل التصويت تحولا كبيرا في الوضع عما كانت عليه قبل أيام، عندما بدا الإغلاق أمرا لا مفر منه.

وتخلى رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي، وهو جمهوري، عن إصرار المتشددين في الحزب في وقت سابق على إقرار أي مشروع قانون عبر أصوات الجمهوريين فحسب، وهو تغيير قد يدفع أحد أعضاء الحزب من اليمين المتطرف إلى محاولة الإطاحة به من دوره القيادي.

أخبار ذات صلة

تجنباً للإغلاق.. مجلس النواب الأميركي يتبنى إجراء لتمويل طارئ

تجنباً للإغلاق.. مجلس النواب الأميركي يتبنى إجراء لتمويل طارئ

نتنياهو يجري تقييماً للوضع الأمني الأحد

نتنياهو يجري تقييماً للوضع الأمني الأحد

منظمة التعاون الإسلامي تُدين بشدة التفجيرات الإرهابية في باكستان

منظمة التعاون الإسلامي تُدين بشدة التفجيرات الإرهابية في باكستان

مسؤول روسي كبير: سنسيطر على مزيد من الأراضي في أوكرانيا

مسؤول روسي كبير: سنسيطر على مزيد من الأراضي في أوكرانيا

ترامب يهاجم منافسيه في الحزب الجمهوري

ترامب يهاجم منافسيه في الحزب الجمهوري

البيت الأبيض يكشف عن تطور جديد في ملف التطبيع بين السعودية وإسرائيل

البيت الأبيض يكشف عن تطور جديد في ملف التطبيع بين السعودية وإسرائيل

نيويورك: إعلان حالة الطوارئ بسبب الفيضانات والأمطار الغزيرة

نيويورك: إعلان حالة الطوارئ بسبب الفيضانات والأمطار الغزيرة

الرئيس الروسي يوقّع مرسوماً لتجنيد 130 ألف عسكري

الرئيس الروسي يوقّع مرسوماً لتجنيد 130 ألف عسكري

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

فيديو.. الإضراب يعم محافظة رام الله والبيرة حداداً على روح الشهيد رمانة

فيديو.. الإضراب يعم محافظة رام الله والبيرة حداداً على روح الشهيد رمانة

&quot;فتح بغرب غزة&quot; تنهي المرحلة الأولى من العملية الديمقراطية لكافة مناطقها التنظيمية

"فتح بغرب غزة" تنهي المرحلة الأولى من العملية الديمقراطية لكافة مناطقها التنظيمية

نابلس: إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال بلدة برقة

نابلس: إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال بلدة برقة

الرئيس عباس يتمنى الشفاء العاجل للنائب الأردني خليل عطية

الرئيس عباس يتمنى الشفاء العاجل للنائب الأردني خليل عطية

النضال الشعبى: فى ذكرى انتفاضة الأقصى ندعو للوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام

النضال الشعبى: فى ذكرى انتفاضة الأقصى ندعو للوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام

بيت لحم: إصابة ثلاثة مواطنين في هجوم للمستوطنين

بيت لحم: إصابة ثلاثة مواطنين في هجوم للمستوطنين

غزة: أسرة الطفلة لجين أبو دقة تُناشد السلطة بالسماح لها بالعلاج في الخارج

غزة: أسرة الطفلة لجين أبو دقة تُناشد السلطة بالسماح لها بالعلاج في الخارج

أكثر من 300 أكاديمي فلسطيني وعربي وأجنبي يوجهون رسالة مفتوحة لإدارة بايدن

أكثر من 300 أكاديمي فلسطيني وعربي وأجنبي يوجهون رسالة مفتوحة لإدارة بايدن

منوعات

بشكل مفاجئ.. وفاة ابن الفنان المصري سامي العدل

بشكل مفاجئ.. وفاة ابن الفنان المصري سامي العدل

نجمة شهيرة ستكون مفاجأة مسلسل كريستال.. من هي وما دورها؟

نجمة شهيرة ستكون مفاجأة مسلسل كريستال.. من هي وما دورها؟

صورة: فيفي عبده تضع الجمهور في حيرة بعد ظهورها بالحجاب

صورة: فيفي عبده تضع الجمهور في حيرة بعد ظهورها بالحجاب

طليقة سعد الصغير تعتدي عليه ضرباً بآلة حادة

طليقة سعد الصغير تعتدي عليه ضرباً بآلة حادة

مي العيدان تشن هجوماً حاداً على أنغام والسبب: نجلها عبد الرحمن

مي العيدان تشن هجوماً حاداً على أنغام والسبب: نجلها عبد الرحمن

أنغام تفاجئ جمهور الكويت بصعود ابنها على المسرح.. هل يشبهها؟

أنغام تفاجئ جمهور الكويت بصعود ابنها على المسرح.. هل يشبهها؟

أسعار ملابس غادة عبد الرازق في باريس تثير الجدل بشكل واسع

أسعار ملابس غادة عبد الرازق في باريس تثير الجدل بشكل واسع

بإطلالة أنثوية ساحرة.. ابنة هيفاء وهبي تخطف أنظار متابعيها

بإطلالة أنثوية ساحرة.. ابنة هيفاء وهبي تخطف أنظار متابعيها

بسعر خيالي.. نانسي عجرم تتألق يفستان أبيض مطرّز بحجر الراين

بسعر خيالي.. نانسي عجرم تتألق يفستان أبيض مطرّز بحجر الراين

تركي آل الشيخ يفجّر مفاجأة موسم الرياض 2023

تركي آل الشيخ يفجّر مفاجأة موسم الرياض 2023

عربي

رويترز: الخطوط الجوية اليمنية تُعلق رحلاتها من صنعاء للأردن.. وعمّان تُعلق

رويترز: الخطوط الجوية اليمنية تُعلق رحلاتها من صنعاء للأردن.. وعمّان تُعلق

مشاهد جديدة تظهر اللحظات الأولى لكارثة حفل زفاف العراق

مشاهد جديدة تظهر اللحظات الأولى لكارثة حفل زفاف العراق

قطر: ندعو لإخضاع منشآت إسرائيل النووية لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية

قطر: ندعو لإخضاع منشآت إسرائيل النووية لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية

الغنوشي يعلن الشروع في الإضراب عن الطعام رفضاً لاعتقاله

الغنوشي يعلن الشروع في الإضراب عن الطعام رفضاً لاعتقاله