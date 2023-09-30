فيديو.. الإضراب يعم محافظة رام الله والبيرة حداداً على روح الشهيد رمانة

عم الإضراب الشامل، اليوم السبت، محافظة رام الله والبيرة، حدادا على روح الشاب محمد جبريل رمانة، الذي استشهد، مساء أمس الجمعة، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في جبل الطويل بمدينة البيرة.





وشمل الإضراب كافة مناحي الحياة التجارية والقطاعات العامة والخاصة، بما فيها المؤسسات التعليمية في المحافظة.











وكانت حركة "فتح" إقليم رام الله والبيرة، دعت في بيان لها، إلى الإضراب الشامل والنفير العام، عقب استشهاد رمانة.



واستشهد رمانة متأثرا بإصابته بعد أن أطلقت قوات الاحتلال النار صوب مركبة كان يستقلها، هو وشاب آخر، قرب مستوطنة (بساغوت) المقامة على أراضي جبل الطويل، في مدينة البيرة.



وكانت حركة "فتح" إقليم رام الله والبيرة، دعت في بيان لها، إلى الإضراب الشامل والنفير العام، عقب استشهاد رمانة.واستشهد رمانة متأثرا بإصابته بعد أن أطلقت قوات الاحتلال النار صوب مركبة كان يستقلها، هو وشاب آخر، قرب مستوطنة (بساغوت) المقامة على أراضي جبل الطويل، في مدينة البيرة.

رام الله - دنيا الوطن