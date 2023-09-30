شؤون فلسطينية

رضوان: الاحتلال يحاول استغلال الأعياد اليهودية لتطبيق الأجندة التلمودية

رضوان: الاحتلال يحاول استغلال الأعياد اليهودية لتطبيق الأجندة التلمودية
القيادي في حماس إسماعيل رضوان
رام الله - دنيا الوطن
قال د.إسماعيل رضوان القيادي في حركة حماس، إن المسجد الأقصى لكل عربي ومسلم و"تحاك كل المؤامرات الصهيونية ضده". 

وأضاف خلال تصريحات إذاعية، بأن "الاحتلال يحاول استغلال الأعياد اليهودية لتطبيق الأجندة التلمودية للتقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى وصولاً إلى هدمه وبناء هيكلهم المزعوم"، مشيراً إلى أن "استفزاز مشاعر الشعب الفلسطيني بالصلوات التلمودية والرقصات هي عدوان على المبادئ الفلسطينية والعقيدة الإسلامية". 

ودعا رضوان جماهير شعبنا الفلسطيني في الضفة وأراضي 48 إلى شد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك وتكثيف الرباط فيه لإفشال المخططات التهويدية، وتابع: "ندعو أمتنا العربية والإسلامية إلى ضرورة القيام بواجبها لنصرة المسجد الأقصى ودعم صمود أهل القدس". 

 وحذر القيادي في حماس الاحتلال من ارتكاب أي حماقة بحق المسجد الأٌقصى لأنه يمثل تصعيد خطير والأقصى صاعق من صواعق التفجير بالمنطقة، مشيراً إلى أنه يتم متابعة وعن كثب تطورات الأحداث بالأقصى ولن نسمح للاحتلال بتغير الوقائع داخله وسندافع عنه مهما كلفنا الثمن.  

وقال رضوان: "نذكر الاحتلال أن سيف القدس الذي كان من أجل الأقصى لم يغمد بعد حتى تحرير القدس". 

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