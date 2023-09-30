"فتح بغرب غزة" تنهي المرحلة الأولى من العملية الديمقراطية لكافة مناطقها التنظيمية





وأكد على ضرورة العمل والالتزام، وأن يكونوا بحجم الثقة التي وضعها أعضاء مؤتمراتهم، وأن يتحلوا بالحكمة والصدق من أجل أن تبقى فتح طليعة العمل الجماهيري والنضالي في معركة الوصول إلى نيل الحرية والاستقلال والقدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين تحت قيادة ومظلة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين.



رام الله - دنيا الوطنأنهت حركة فتح إقليم غرب غزة، المرحلة الأولى من العملية الديمقراطية لكافة المناطق التنظيمية بغرب غزة، والتي انطلقت في 24 من شهر آب/أغسطس الماضي .وتم انتخاب أعضاء قيادة المناطق التنظيمية بإقليم غرب غزة لـ 12 منطقة تنظيمية، وشارك ما يقارب ال 1684 عضواً في انتخاب أعضاء قيادة المناطق التنظيمية.هذا وقد أشرف على نجاح العملية الديمقراطية للمرحلة الأولى بالمناطق التنظيمية بغرب غزة، سلمي الخوالدة عضو الهيئة القيادية العليا لحركة فتح، الذي أكد أن العملية الديمقراطية بإقليم غرب غزة جرت بكل مسؤولية وطنية وتنظيمية وبالتزامٍ من كافة الإخوة والأخوات، الذين شاركوا في نجاح العرس الديمقراطي للمناطق التنظيمية، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في مسيرتهم التنظيمية، والعمل بكل جد واجتهاد نحو تقدم ورفعة حركة فتح بين جماهير شعبنا الفلسطيني .من جهتهِ أكد الأخ زياد مطر، أمين سر إقليم غرب غزة أن قيادة الإقليم عملت على مدار الأيام السابقة بكل أمانةٍ تنظيمية وأخلاقٍ وطنية ؛ من أجلِ الخروج بالعملية الديمقراطية وتقديم الصورة المُشرقة التي كنا جميعاً نسعى للوصول إليها ، مشيراً إلى أن حركة فتح بتاريخها العظيم تستحق العمل الدؤوب وتحمل المتاعب من أجل استمرار شلال الثورة الذي انطلق عام 65 .كما شكر مطر كافة اللجان التي عملت على مدار الساعة وواصلت الليل بالنهار من أجل نجاح العملية الديمقراطية بكافة المناطق التنظيمية، وتذليل كافة العقبات أمام العملية الديمقراطية خلال شهرٍ كامل من العمل والجد والاجتهاد، وفق ما نصهُ النظام الداخلي لحركتنا الرائدة فتح .ونقل زياد مطر تحيات وتهنئة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومفوض عام التعبئة والتنظيم الأخ أحمد حلس، لكل الذين عملوا وساهموا بنجاح العرس الديمقراطي لكافة المناطق التنظيمية، وهنأ الإخوة والأخوات أعضاء قيادة المناطق التنظيمية الجدد.