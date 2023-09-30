شؤون فلسطينية

فارس يُعقب على ادعاء الاحتلال بشأن تواصل أحد الأسرى بعدد من المجندات

فارس يُعقب على ادعاء الاحتلال بشأن تواصل أحد الأسرى بعدد من المجندات
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
حذر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قدورة فارس، من انتهازية وزير الأمن القومي الإسرائيلي، المتطرف، إيتمار بن غفير، الذي يعمل جاهدًا على توظيف أية تطورات لتبرير الإجراءات التي يهدد باتخاذها دائما بحق حركتنا الاسيرة .

وعبر فارس في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، عن ثقته بكافة المناضلين من الاسرى الابطال وأنهم سيتصدون للاجندة الشريرة التي يقودها الوزير المتطرف.

جاء تحذير فارس، في تعقيب على "الزوبعة" التي أثارتها وزارة الأمن القومي الإسرائيلي بشأن ما ادعاه الاحتلال عن تواصل أحد الأسرى بعدد من المجندات العاملات من طواقم مصلحة السجون.

وقال: إنه "وفقا لمتابعة ما صدر عن الفاشي بن غفير، والصخب الاعلامي الذي أحاط بالموضوع، فإنه كما يبدو ان الامر ينطوي على ابعاد أمنية بحته، ويمكن قراءة ذلك في القرار الذي أخذ على وجه السرعة والمتمثل بوقف كامل لعمل المجندات في اقسام المعتقلين السياسيين الفلسطينيين".

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