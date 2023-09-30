رام الله: طالع أسعار المحروقات والغاز لشهر أكتوبر





رام الله - دنيا الوطنقررت وزارة المالية زيادة دعم أسعار المحروقات لشهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل، لتقليل الزيادة على أسعار المحروقات والغاز، في ظل ارتفاع أسعار النفط عالميًا وانخفاض الشيقل أمام الدولار.وأعلنت الهيئة العامة للبترول التابعة لوزارة المالية، مساء اليوم السبت، أسعار المحروقات والغاز للشهر المقبل، حيث لم يطرأ أي تغيير على الأسعار مقارنة مع شهر أيلول/سبتمبر.وأشارت وزارة المالية إلى أن دعم المحروقات لشهر تشرين الأول/أكتوبر ارتفع إلى 130 مليون شيقل، في حين بلغ 110 ملايين شيقل في شهر أيلول/سبتمبر.وذكرت أن الدعم الحكومي لأسعار المحروقات كلّف الخزينة العامة منذ بداية العام وحتى نهاية شهر أيلول 545 مليون شيقل.وطالبت هيئة البترول أصحاب المحطات وموزعي الغاز، بالالتزام بالأسعار المعلنة، محذّرة أن من يخالفها سيضع نفسه تحت طائلة المسؤولية القانونية.