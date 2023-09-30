المطران حنا: نلحظ ازدياداً في استفزازات وتعديات المستوطنين لرجال الدين المسيحي



وأضاف في تصريح صحفي: قد باتت هذه الظاهرة منتشرة اليوم اكثر من اي وقت مضى وبتنا نسمع من الزوار والحجاج ومنهم الاباء الكهنة والراهبات بأنهم يتعرضون في شوارع القدس الى مضايقات وشتائم واهانات من قبل هؤلاء المتطرفين الذين لا يؤمنون بالتعددية الدينية ولا يحترمون خصوصية مدينة القدس".



وتابع: "لمن يجهل يجب ان نقول بأن مدينة القدس هي القبلة الاولى والوحيدة للمسيحيين فلا يوجد هنالك في العالم مكان اقدس واهم بالنسبة للمسيحيين من مدينة القدس حيث القبر المقدس الذي منه انبلج نور القيامة والانتصار على الموت".



وشدد على أن "هذه الشتائم والاستفزازات التي تفاقمت في الاونة الاخيرة لا نعرف كيف يمكن ان تتوقف لا سيما ان من يحكمون اليوم في اسرائيل عندهم هذه العقلية العدائية والعنصرية المقيتة وبالتالي لا نتوقع ان يتغير هذا الواقع وسيبقى هؤلاء يشتموننا ويبصقون علينا لانهم يحظون بالحصانة وانعدام اي محاسبة او مساءلة".



وقال المطران حنا: "احد المستوطنين المتطرفين قبل ايام وبالقرب من المدرسة البطريركية في القدس شتم الديانة المسيحية وتطاول على مكانة السيد المسيح وامه البتول وهؤلاء يظنون انهم من خلال تطاولهم انما يمسون المكانة السامية للسيد المسيح وامه البتول وقديسيه".

وأردف: "مهما شتمونا وبصقوا علينا واهانونا لن يتمكنوا من النيل من سمو الايمان المسيحي ومن القيم والمبادئ المسيحية السامية والتي تحثنا على الا نبادل الشتيمة بالشتيمة والاهانة بالاهانة". وقال المطران حنا: "احد المستوطنين المتطرفين قبل ايام وبالقرب من المدرسة البطريركية في القدس شتم الديانة المسيحية وتطاول على مكانة السيد المسيح وامه البتول وهؤلاء يظنون انهم من خلال تطاولهم انما يمسون المكانة السامية للسيد المسيح وامه البتول وقديسيه".

رام الله - دنيا الوطنقال المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم، "إننا نلمس في الاونة الاخيرة ازديادا وتفاقما في الاعمال الاستفزازية التي يقوم بها المستوطنون المتطرفون بحق المسيحيين وخاصة رجال الدين والراهبات حيث تستفزهم الرموز الدينية المسيحية وخاصة الصليب المقدس فيبصقون ويشتمون وبطريقة غير اخلاقية وغير انسانية".