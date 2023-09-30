شؤون فلسطينية

حماس تدعو شعبنا لمواصلة نضاله بكل الوسائل دفاعاً عن أرضه ومقدساته

رام الله - دنيا الوطن
دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) جماهير شعبنا الفلسطيني في كل ساحات الوطن وخارجه إلى مواصلة نضالهم المشروع، بكل الوسائل، دفاعاً عن ثوابتنا الوطنية وأرضنا ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية، مشيدةً بتضحيات الثائرين والمقاومين في عموم الضفة الغربية المحتلة، والمرابطين في القدس والمسجد الأقصى.

وجددت في بيان صحفي في الذكرى الـ 27 لـ "هبَّة النفق" البطولية دعوتها إلى أمتنا العربية والإسلامية، قادة وشعوباً، إلى تحمّل مسؤولياتهم في حماية الأقصى والدفاع عنه ودعم صمود شعبنا ونضاله المشروع، والوقوف في وجه كل محاولات الاحتلال ومخططاته المشبوهة، التي باتت تشكّل خطراً حقيقياً على أمن واستقرار وهُوية أمتنا العربية والإسلامية، وفي القلب منها القدس والمسجد الأقصى.

واستحضرت حركة حماس اليوم تلك الهبّة المباركة، في ظلّ "الهجمة الصهيونية المسعورة والعدوان الهمجي المتصاعد الذي تمارسه حكومة الاحتلال الفاشية ضد مقدساتنا في مدينة القدس والمسجد الأقصى وعموم شعبنا في الضفة، مؤكدةً أنَّ دماء الشهداء الطاهرة التي خضّبت أرضنا في هبّة النفق، وفي كل محطات الصراع مع هذا العدو الغاشم، ستظل وقوداً لشعبنا لمزيد من النضال والمقاومة الشاملة حتى تحرير الأرض والمقدسات".

وشددت على أنَّ كل جرائم الاحتلال وإرهابه لن تمنحه شرعية مزعومة على شبر من أرضنا ومقدساتنا، وأنَّ روح وجذوة "هبّة النفق" التي فاجأت قادة الاحتلال وأربكت حساباته في النيل من أقصانا منذ 27 عاماً، ستبقى مشتعلة في وجه العدو والمتطرّفين الصهاينة، وستفشل محاولاتهم في تدنيس الأقصى وتقسيمه، حتى دحرهم وزوالهم عن أرضنا التاريخية.

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