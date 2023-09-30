مجدلاني يهنئ الرئيس الصيني والقيادة الصينية بذكرى تأسيس جمهورية الصين الشعبية

رام الله - دنيا الوطنهنأ الدكتور أحمد مجدلاني، الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، الرئيس الصيني شي جين بينغ، وقيادة الحزب الشيوعي الصيني، بمناسبة العيد الوطني الـ 74 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية، وجاء ذلك ببرقية باسم المكتب السياسي واللجنة المركزية للجبهة.وأكد مجدلاني في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، على العلاقات الحزبية المميزة والمثمرة بين جبهة النضال الشعبي الفلسطيني والحزب الشيوعي الصيني، هذه العلاقة التي نحرص دوماً على أن تكون ناجحة ومميزة، وكذلك على العلاقات المتميزة القائمة بين دولة فلسطين وجمهورية الصين الشعبية، وما وصلت اليه من تقدم وتنسيق وتشاور يعود على البلدين والشعبين الصديقين بالمصلحة والمنفعة المشتركة، حيث وصلت العلاقات الى مستوى استراتيجي بين البلدين .كما أشاد مجدلاني بالمبادرة الصينية المستندة الى رؤية الرئيس الصيني ذات النقاط الثلاث، والتي طرحها من أجل الدفع بحل القضية الفلسطينية، مجدداً من خلالها التأكيد على الموقف الصيني الثابت والداعم لقضية الشعب الفلسطيني العادلة وحقه في تقرير المصير، الأمر الذي يؤكد حرص القيادة الصينية على الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية ودعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.ودعا من خلال برقيته القيادة الصينية لمواصلة جهودها السياسية والدبلوماسية، معتبراً مبادرة الرئيس الصيني ذات أهمية خاصة كونها تأتي من دولة عظمى بحجم الصين وصديقة وملتزمة بالقانون الدولي في اطار وضع حد للاستفراد الأمريكي لعملية السلام والتي أثبتت الادارة الأمريكية في كافة التجارب السابقة انحيازها للاحتلال وشراكتها له، مما أفقدها الأهلية لأن تكون راعياً نزيهاً للعملية السياسية.وتابع مجدلاني، نتطلع في هذا اليوم الوطني الى انجازاتكم خلال الـ74 عاماً الماضية منذ تأسيس جمهورية الصين الشعبية، بقيادة الحزب الشيوعي الصيني، وتجربتكم في الاشتراكية ذات الخصائص الصينية، التي استطاعت تحقيق القوة الشاملة للصين، وأدخلت الاشتراكية ذات الخصائص الصينية مرحلة جديدة، بقيادة اللجنة المركزية من أجل تحقيق الحلم الصيني للنهضة العظيمة.واختتم برقيته بالتأكيد على تعزيز وتمتين علاقات التعاون والصداقة بين شعبينا وحزبينا، لما فيه مصلحتهما المشتركة والتي تعزز من الدور الايجابي للصين تجاه نضال شعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة.وفي ذات السياق وجه د. مجدلاني برقية تهنئة لوزير دائرة العلاقات الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني الرفيق د. ليو جيان تشاو، عبر خلالها عن تهاني الجبهة للحزب الشيوعي الصيني بمناسبة ذكرى تأسيس الجمهورية الصينية، وأكد خلالها أيضا عمق العلاقات بين الحزبين الصديقين.