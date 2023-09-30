شؤون فلسطينية

مجدلاني يهنئ الرئيس الصيني والقيادة الصينية بذكرى تأسيس جمهورية الصين الشعبية

رام الله - دنيا الوطن
هنأ الدكتور أحمد مجدلاني، الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، الرئيس الصيني شي جين بينغ، وقيادة الحزب الشيوعي الصيني، بمناسبة العيد الوطني الـ 74 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية، وجاء ذلك ببرقية باسم المكتب السياسي واللجنة المركزية للجبهة.

وأكد مجدلاني في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، على العلاقات الحزبية المميزة والمثمرة بين جبهة النضال الشعبي الفلسطيني والحزب الشيوعي الصيني، هذه العلاقة التي نحرص دوماً على أن تكون ناجحة ومميزة، وكذلك على العلاقات المتميزة القائمة بين دولة فلسطين وجمهورية الصين الشعبية، وما وصلت اليه من تقدم وتنسيق وتشاور يعود على البلدين والشعبين الصديقين بالمصلحة والمنفعة المشتركة، حيث وصلت العلاقات الى مستوى استراتيجي بين البلدين .

كما أشاد مجدلاني بالمبادرة الصينية المستندة الى رؤية الرئيس الصيني ذات النقاط الثلاث، والتي طرحها من أجل الدفع بحل القضية الفلسطينية، مجدداً من خلالها التأكيد على الموقف الصيني الثابت والداعم لقضية الشعب الفلسطيني العادلة وحقه في تقرير المصير، الأمر الذي يؤكد حرص القيادة الصينية على الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية ودعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

ودعا من خلال برقيته القيادة الصينية لمواصلة جهودها السياسية والدبلوماسية، معتبراً مبادرة الرئيس الصيني ذات أهمية خاصة كونها تأتي من دولة عظمى بحجم الصين وصديقة وملتزمة بالقانون الدولي في اطار وضع حد للاستفراد الأمريكي لعملية السلام والتي أثبتت الادارة الأمريكية في كافة التجارب السابقة انحيازها للاحتلال وشراكتها له، مما أفقدها الأهلية لأن تكون راعياً نزيهاً للعملية السياسية.

وتابع مجدلاني، نتطلع في هذا اليوم الوطني الى انجازاتكم خلال الـ74 عاماً الماضية منذ تأسيس جمهورية الصين الشعبية، بقيادة الحزب الشيوعي الصيني، وتجربتكم في الاشتراكية ذات الخصائص الصينية، التي استطاعت تحقيق القوة الشاملة للصين، وأدخلت الاشتراكية ذات الخصائص الصينية مرحلة جديدة، بقيادة اللجنة المركزية من أجل تحقيق الحلم الصيني للنهضة العظيمة.

واختتم برقيته بالتأكيد على تعزيز وتمتين علاقات التعاون والصداقة بين شعبينا وحزبينا، لما فيه مصلحتهما المشتركة والتي تعزز من الدور الايجابي للصين تجاه نضال شعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة.

وفي ذات السياق وجه د. مجدلاني برقية تهنئة لوزير دائرة العلاقات الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني الرفيق د. ليو جيان تشاو، عبر خلالها عن تهاني الجبهة للحزب الشيوعي الصيني بمناسبة ذكرى تأسيس الجمهورية الصينية، وأكد خلالها أيضا عمق العلاقات بين الحزبين الصديقين.

أخبار ذات صلة

نابلس: إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال بلدة برقة

نابلس: إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال بلدة برقة

المطران حنا: نلحظ ازدياداً في استفزازات وتعديات المستوطنين لرجال الدين المسيحي

المطران حنا: نلحظ ازدياداً في استفزازات وتعديات المستوطنين لرجال الدين المسيحي

القيادي بحماس حسن يوسف: ماضون في مقاومتنا ونهجنا رغم كل حملات التآمر

القيادي بحماس حسن يوسف: ماضون في مقاومتنا ونهجنا رغم كل حملات التآمر

الرئيس عباس يتمنى الشفاء العاجل للنائب الأردني خليل عطية

الرئيس عباس يتمنى الشفاء العاجل للنائب الأردني خليل عطية

النضال الشعبى: فى ذكرى انتفاضة الأقصى ندعو للوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام

النضال الشعبى: فى ذكرى انتفاضة الأقصى ندعو للوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام

بيت لحم: إصابة ثلاثة مواطنين في هجوم للمستوطنين

بيت لحم: إصابة ثلاثة مواطنين في هجوم للمستوطنين

غزة: أسرة الطفلة لجين أبو دقة تُناشد السلطة بالسماح لها بالعلاج في الخارج

غزة: أسرة الطفلة لجين أبو دقة تُناشد السلطة بالسماح لها بالعلاج في الخارج

تقرير: الأمم المتحدة تراقب &quot;عنف المستوطنين&quot; ولا تفعل شيئا لوقف ممارساتهم الإرهابية

تقرير: الأمم المتحدة تراقب "عنف المستوطنين" ولا تفعل شيئا لوقف ممارساتهم الإرهابية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

نابلس: إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال بلدة برقة

نابلس: إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال بلدة برقة

الرئيس عباس يتمنى الشفاء العاجل للنائب الأردني خليل عطية

الرئيس عباس يتمنى الشفاء العاجل للنائب الأردني خليل عطية

النضال الشعبى: فى ذكرى انتفاضة الأقصى ندعو للوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام

النضال الشعبى: فى ذكرى انتفاضة الأقصى ندعو للوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام

غزة: أسرة الطفلة لجين أبو دقة تُناشد السلطة بالسماح لها بالعلاج في الخارج

غزة: أسرة الطفلة لجين أبو دقة تُناشد السلطة بالسماح لها بالعلاج في الخارج

أكثر من 300 أكاديمي فلسطيني وعربي وأجنبي يوجهون رسالة مفتوحة لإدارة بايدن

أكثر من 300 أكاديمي فلسطيني وعربي وأجنبي يوجهون رسالة مفتوحة لإدارة بايدن

مستوطنون يرفعون أعلامًا إسرائيلية فوق أراضٍ جنوب بيت لحم

مستوطنون يرفعون أعلامًا إسرائيلية فوق أراضٍ جنوب بيت لحم

فارس: الشعب الفلسطيني يحب الحياة وندفع ثمن حريتنا من أجساد وأعمار أبنائنا داخل السجون

فارس: الشعب الفلسطيني يحب الحياة وندفع ثمن حريتنا من أجساد وأعمار أبنائنا داخل السجون

إسبانيا: بدء أعمال المؤتمر الدولي الثامن للتحالف الأوروبي لمناصرة أسرى فلسطين

إسبانيا: بدء أعمال المؤتمر الدولي الثامن للتحالف الأوروبي لمناصرة أسرى فلسطين

منوعات

بشكل مفاجئ.. وفاة ابن الفنان المصري سامي العدل

بشكل مفاجئ.. وفاة ابن الفنان المصري سامي العدل

نجمة شهيرة ستكون مفاجأة مسلسل كريستال.. من هي وما دورها؟

نجمة شهيرة ستكون مفاجأة مسلسل كريستال.. من هي وما دورها؟

صورة: فيفي عبده تضع الجمهور في حيرة بعد ظهورها بالحجاب

صورة: فيفي عبده تضع الجمهور في حيرة بعد ظهورها بالحجاب

طليقة سعد الصغير تعتدي عليه ضرباً بآلة حادة

طليقة سعد الصغير تعتدي عليه ضرباً بآلة حادة

مي العيدان تشن هجوماً حاداً على أنغام والسبب: نجلها عبد الرحمن

مي العيدان تشن هجوماً حاداً على أنغام والسبب: نجلها عبد الرحمن

أنغام تفاجئ جمهور الكويت بصعود ابنها على المسرح.. هل يشبهها؟

أنغام تفاجئ جمهور الكويت بصعود ابنها على المسرح.. هل يشبهها؟

أسعار ملابس غادة عبد الرازق في باريس تثير الجدل بشكل واسع

أسعار ملابس غادة عبد الرازق في باريس تثير الجدل بشكل واسع

بإطلالة أنثوية ساحرة.. ابنة هيفاء وهبي تخطف أنظار متابعيها

بإطلالة أنثوية ساحرة.. ابنة هيفاء وهبي تخطف أنظار متابعيها

بسعر خيالي.. نانسي عجرم تتألق يفستان أبيض مطرّز بحجر الراين

بسعر خيالي.. نانسي عجرم تتألق يفستان أبيض مطرّز بحجر الراين

تركي آل الشيخ يفجّر مفاجأة موسم الرياض 2023

تركي آل الشيخ يفجّر مفاجأة موسم الرياض 2023

عربي

مشاهد جديدة تظهر اللحظات الأولى لكارثة حفل زفاف العراق

مشاهد جديدة تظهر اللحظات الأولى لكارثة حفل زفاف العراق

قطر: ندعو لإخضاع منشآت إسرائيل النووية لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية

قطر: ندعو لإخضاع منشآت إسرائيل النووية لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية

الغنوشي يعلن الشروع في الإضراب عن الطعام رفضاً لاعتقاله

الغنوشي يعلن الشروع في الإضراب عن الطعام رفضاً لاعتقاله

فاجعة العراق.. وفاة أم وشقيق العروس متأثرين بإصابتهما في الحريق

فاجعة العراق.. وفاة أم وشقيق العروس متأثرين بإصابتهما في الحريق