دولي

منظمة التعاون الإسلامي تُدين بشدة التفجيرات الإرهابية في باكستان

منظمة التعاون الإسلامي تُدين بشدة التفجيرات الإرهابية في باكستان
تفجيرات باكستان
رام الله - دنيا الوطن
تعرب الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن إدانتها الشديدة للهجومين الإرهابيين اللذين ارتُكبا بالقرب من مسجد في ماستونج بإقليم بلوشستان في جنوب غربي البلاد، وكذلك في مسجد في "هنغو" بالقرب من مدينة بيشاور في إقليم خيبر بختونخوا في باكستان، واللذين أوديا بحياة عدد من الأشخاص.

وقد أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، عن إدانته الشديدة لهذه الأعمال الشنيعة، وتقدم بخالص تعازيه لباكستان حكومةً وشعباً ولأسر الضحايا، راجياً عاجل الشفاء للجرحى.

وجدد الأمين العام الموقف المبدئي لمنظمة التعاون الإسلامي ضد الإرهاب بجميع أشكاله وتجلياته، وأعرب عن دعمه الكامل لجهود باكستان في التصدي للإرهاب.

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