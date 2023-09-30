منظمة التعاون الإسلامي تُدين بشدة التفجيرات الإرهابية في باكستان



وجدد الأمين العام الموقف المبدئي لمنظمة التعاون الإسلامي ضد الإرهاب بجميع أشكاله وتجلياته، وأعرب عن دعمه الكامل لجهود باكستان في التصدي للإرهاب.



وقد أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، عن إدانته الشديدة لهذه الأعمال الشنيعة، وتقدم بخالص تعازيه لباكستان حكومةً وشعباً ولأسر الضحايا، راجياً عاجل الشفاء للجرحى.