شؤون فلسطينية

المطران حنا: هنالك تحولات في عالمنا لصالح القضية الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطن
قال المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم بأن هنالك تحولات كثيرة في عالمنا لصالح فلسطين وقضيتها العادلة وان كان البعض لا يرون ولا يستشعرون مثل هذه التطورات ولكن هنالك واقع نلمسه ونلحظه.

وأضاف في تصريح صحفي: "نحن الذين نتواصل مع اصدقاءنا ومع الكنائس في عالمنا ومع شرائح مثقفة من الاكاديميين حيث اننا نلحظ ازديادا في الوعي والادراك تجاه القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني المظلوم ،وما اتمناه هو ان يكون الفلسطينيون مستعدون لذلك".

وشدد على أن العالم يتحرك لصالحنا ويجب ان نرتقي جميعا الى مستوى المسؤولية وان ندرك بأن الظلم التاريخي الذي تعرض له شعبنا الفلسطيني وما زال يتعرض له بأن هنالك احرارا في العالم ليسوا صامتين ومتفرجين تجاه هذه المظالم بل هم مدافعون حقيقيون عن انبل واعدل قضية عرفها التاريخ الانساني الحديث.

وتابع: السفارات الموجودة في الخارج يجب ان تُفعل حضورها وكذلك المؤسسات والهيئات التابعة للجاليات الفلسطينية والعربية ولا يجوز على الاطلاق ان يتم تصدير الانقسامات التي في الداخل الى الخارج بل يجب ان تكون جالياتنا موحدة لكي تكون قادرة في مسألة التأثير على الرأي العام العالمي.

وقال المطران حنا: اللوبي الصهيوني في الخارج يمارس ابتزازته وضغوطاته امام هذا المد المتنامي المتعاطف مع القضية الفلسطينية ونحن على يقين بأن الحق هو الذي سيغلب الشر ولا يمكن للشر ان يبقى وان يستديم وما هو مطلوب منا كفلسطينيين ان نرتب اوضاعنا وان ننظم شؤوننا وان نعمل على انهاء الانقسامات لكي نكون موحدين في دفاعنا عن الحق الذي ننادي به.

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