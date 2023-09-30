المطران حنا: هنالك تحولات في عالمنا لصالح القضية الفلسطينية



وشدد على أن العالم يتحرك لصالحنا ويجب ان نرتقي جميعا الى مستوى المسؤولية وان ندرك بأن الظلم التاريخي الذي تعرض له شعبنا الفلسطيني وما زال يتعرض له بأن هنالك احرارا في العالم ليسوا صامتين ومتفرجين تجاه هذه المظالم بل هم مدافعون حقيقيون عن انبل واعدل قضية عرفها التاريخ الانساني الحديث.



وتابع: السفارات الموجودة في الخارج يجب ان تُفعل حضورها وكذلك المؤسسات والهيئات التابعة للجاليات الفلسطينية والعربية ولا يجوز على الاطلاق ان يتم تصدير الانقسامات التي في الداخل الى الخارج بل يجب ان تكون جالياتنا موحدة لكي تكون قادرة في مسألة التأثير على الرأي العام العالمي.



وقال المطران حنا: اللوبي الصهيوني في الخارج يمارس ابتزازته وضغوطاته امام هذا المد المتنامي المتعاطف مع القضية الفلسطينية ونحن على يقين بأن الحق هو الذي سيغلب الشر ولا يمكن للشر ان يبقى وان يستديم وما هو مطلوب منا كفلسطينيين ان نرتب اوضاعنا وان ننظم شؤوننا وان نعمل على انهاء الانقسامات لكي نكون موحدين في دفاعنا عن الحق الذي ننادي به.



وأضاف في تصريح صحفي: "نحن الذين نتواصل مع اصدقاءنا ومع الكنائس في عالمنا ومع شرائح مثقفة من الاكاديميين حيث اننا نلحظ ازديادا في الوعي والادراك تجاه القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني المظلوم ،وما اتمناه هو ان يكون الفلسطينيون مستعدون لذلك".